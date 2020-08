Bonelli habló de presiones K: "Justamente ayer me llegó una citación de Parrilli y Dalbón"

Luego de entrevistar en su programa "Sábado Tempránisimo" al diputado cordobés Mario Negri, titular del Bloque opositor en la Cámara Baja, quien habló de "este triángulo de las Bermudas que está armando Alberto Fernández, primero con lo de Vicentín, y ahora con este proyecto de reforma judicial y las presiones al periodismo", el periodista Marcelo Bonelli reveló al respecto que "justamente esta semana recibí una de esas presiones, una muestra de lo que el Gobierno quiere hacer con esa 'clausula Parrilli' que incluyeron en el dictamen de la reforma judicial".

"No acostumbro a contar cuestiones personales, pero ayer me llegó a mi casa una intimación del senador Oscar Parrilli, firmada por su abogado Gregorio Dalbón, por daños y perjuicios, como iniciándome un proceso un proceso judicial, aunque en ningún momento del telegrama hablan de qué es lo que ofendió a Parrilli", señaló Bonelli este sábado 22 de agosto en su ciclo radial.

"Me parece bien que Parrilli, con el doctor Dalbón que también es abogado de la expresidente Cristina Kirchner, si se sintió afectado haga esta denuncia, está en su derecho y vamos a responder, pero recibir en este momento esa intimación está claro que forma parte de lo mismo, y es la intimidación a los periodistas, quieren presionar para que no hagamos la tarea para la cual estamos en la sociedad, que es la de informar", agregó Bonelli en Mitre. "Por supuesto nos vamos a presentar con mis abogados, porque no tengo ningún problema y puedo responder por mis actos y de forma mucho más coherente de la que muchos políticos pueden hacerlo", agregó.

"Me citaron para el 6 de septiembre, pero si ladra, tiene 4 patas y mueve la cola es un perro, estos ataques se repiten y como el telegrama no decía nada sobre el motivo de la citación, me enteraré en esa audiencia de qué es lo que lo afectó y haré la defensa pertinente", destacó Bonelli.

"Pero repito, acá lo que busca este proyecto es intimar a los periodistas, para que no hagamos lo que tenemos que hacer", apuntó, indicando que "lo más llamativo es que en medio de circunstancias como la que vivimos, con esta pandemia y el grave cuadro sanitario y económico que vive el país, que es tan delicado, además de la inseguridad, la preocupación que tenga Cristina Fernández de Kirchner sea la reforma judicial e intimidar a los periodistas".

HB