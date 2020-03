Maria O' Donell criticó con dureza a Rosario Lufrano por la entrevista a Alberto Fernández

El presidente, Alberto Fernández, brindó este jueves 26 de marzo una entrevista al noticiero nocturno de la Televisión Pública, en el marco de la pandemia de coronavirus. El reportaje fue encabezado por Rosario Lufrano, quien en diciembre de 2019 fue designada como presidenta de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, y se desempeña como funcionaria pública. Es por eso que su presencia durante la nota generó polémica.

En este marco, la periodista Maria O' Donnell emitió en sus redes una fuerte crítica. “Me parece lamentable que Rosario Lufrano en su rol de jefa de la TV pública desplace a los periodistas del canal y haga la nota con Alberto Fenández: ella es funcionaria y corresponde que deje a los periodistas del canal hacer su trabajo”, expresó en sus redes sociales.

"Tampoco me gusta ni me parece adecuado que Alberto Fernández en su rol de presidente de la Nación designe con insultos al estilo 'idiota' a quien viola la ley. Alienta así el linchamiento", agregó y subrayó: “Me pongo el casco: en general, me gusta la forma en que está comunicando sobre el coronavirus Alberto Fernández; sin embargo, no me gusta nada nada que sea la funcionaria por él designada a cargo de los medios públicos quien lleve adelante la ‘entrevista’ con él en la TV pública".

Uno de los que salió a responderle fue el dirigente kirchnerista Aníbal Fernández. "María, si pudiera pedirte un favor, te rogaría que no le agregues más preocupaciones a la población en cuarentena. Hoy nadie podrá pegar un ojo pensando en tus aflicciones!", expresó en su cuenta de Twitter.

En la entrevista realizada después de las 20 del jueves, el mandatario se refirió a las actualizaciones sobre el tema que preocupa a todos los argentinos, el coronavirus. "Todo nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, nadie está exento. Incluso aquellos que minimizaron al virus, hoy lo están padeciendo", inició Fernández luego de la cumbre que tuvo con los líderes del G-20.

En ese sentido, también apuntó contra los que violan la cuarentena: "Me enojo tanto con los que circulan, hoy secuestramos un montón de autos, iniciamos un montón de procesos penales. Se terminó la paciencia. Del mismo modo que se termina la paciencia con los especuladores, con los que aumentan los precios. Vamos a ser inflexibles. Lo que está en juego es la vida de la gente".

