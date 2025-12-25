Militantes de Argentina Humana, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Patria Grande realizaron una nueva edición de "Ninguna Familia sin Navidad", una cena navideña solidaria pensada para más de 4.000 personas en situación de calle. La principal convocatoria se llevó a cabo frente al Congreso, como sucede desde hace 9 años, con réplicas en distintos puntos del país.

"La Navidad más grande del mundo", expresó Argentina Humana desde su cuenta oficial de X. Hubo largas mesas dispuestas sobre la Plaza del Congreso, colmadas de personas que se reunieron para compartir la cena de Nochebuena.

Desde la organización destacaron la masiva asistencia de este año, lo cual, dijeron, reflejan que muchas familias pasaron por primera vez las fiestas a la intemperie. Refieren que la participación no fue únicamente de personas en situación de calle, sino de personas de clase media que era la primera vez que se acercaban a la jornada.

La cena fue preparada por 50 cocineras sociocomunitarias, las mismas mujeres que sostienen los comedores en los barrios populares durante todo el año, quienes elaboraron los platos con la misma dedicación con la que alimentan a sus comunidades.

Mediante un comunicado, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos resaltaron que "más de 4.000 personas en situación de calle y familias sin techo compartieron la mesa, un brindis y un momento de celebración que buscó ser un refugio frente al crecimiento de la indigencia".

"En esta Nochebuena, en el Congreso, ninguna familia va a quedar sin celebrar la Navidad. Una jornada que ofrece mucho más que un plato de comida a personas en situación de calle y familias que no lo tendrían: reafirma la solidaridad, la organización y el amor en un contexto atravesado por discursos de odio e individualismo", subrayaron desde la organización.

La jornada, que comenzó durante la tarde del 24 de diciembre, contó con "un despliegue logístico inédito para contener la demanda social creciente", según detallaron desde la organización. Más de 1.000 voluntarios trabajaron en la logística del evento, que no solo garantizó un menú navideño de tres pasos, sino que ofreció servicios de cuidado personal, duchas móviles, peluquería y un sector exclusivo para las infancias con juegos y la visita de Papá Noel, asegurando que cada niño y niña recibiera su regalo.

La cena tuvo su momento cultural con la participación de artistas musicales como Alan Sutton, Barbi Recanati, Mariu Serrano, Mundo Arlequín, y personalidades como Eial Moldavsky, Alejandro Bercovich y Andrea Rincón, entre otros, que se hicieron presentes para servir las mesas, compartir con los comensales y brindar shows en vivo. "La música y el arte funcionaron como un puente de integración en una noche donde las diferencias sociales quedaron a un lado", resaltaron desde el MTE.

"Más allá de la asistencia alimentaria, la Navidad en el Congreso se consolidó nuevamente como un mensaje político y humano: frente al discurso del individualismo y el 'sálvese quien pueda', la respuesta fue la comunidad organizada. El brindis de medianoche, con el Congreso iluminado de fondo, fue un grito colectivo por una patria sin esclavos ni excluidos, reafirmando que la solidaridad es la herramienta más potente para reconstruir el tejido social", resaltaron en el comunicado.

A través de un posteo en sus redes sociales, el referente de Patria Grande y diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, compartió un video de lo que fue la jornada solidaria y destacó: "Un año más. Feliz navidad".

El diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, se expresó al respecto a través de su cuenta en X: "Hace 9 años que vengo a la Navidad en el Congreso que organiza el @mteargentina y cada vez me sorprendo más. Contra la crueldad y el descarte, un pedacito de solidaridad y organización. Felices fiestas".

Lo mismo hizo la exlegisladora porteña y dirigente cercana a Juan Grabois, Ofelia Fernández, quien también compartió imágenes de la cena solidaria. "Cena de nochebuena en congreso con personas en situación de calle. Van casi diez años haciéndola, hasta que un día deje de hacer falta. Brindemos por los movimientos sociales, ninguna familia sin navidad", publicó la exfuncionaria en X.

