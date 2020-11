"Yo no siento que la odie a Cristina", expresó el periodista Jorge Lanata al referirse a la vicepresidenta y al rumbo del gobierno del presidente Alberto Fernández. Además, sostuvo que nunca tuvo "saña" contra el kirchnerismo, pero consideró que Fernández de Kirchner debería estar prensa.

"Cristina debería estar presa. Yo sé que Cristina debería estar presa", dijo Lanata en una entrevista con Romina Manguel en A24, tras arrepentirse de una frase que dijo sobre la vicepresidenta: "Quiero no odiar a nadie, porque no estoy pendiente del odiado", dijo.

"No es por todas las causas, sino las de enriquecimiento ilícito, vialidad, Hotesur y Los Sauces", expresó Lanata. "La Justicia argentina es una vergüenza", sentenció el periodista para referirse al tratamiento que se le ha dado a las causas en su contra.

Lanata expresó que tuvo una relación con todos los presidentes "menos con Cristina", dijo y agregó "si me la cruzara en la calle sé que no me saludaría", manifestó. En tanto, indicó que "están tramitando un montón de causas que antes no estaban y abrieron en Dolores un kiosco para que entrara cualquier porquería", condenó.

"Alberto es un secretario de Cristina. Nunca un vicepresidente nombró a un presidente. Los votos de Cristina fueron millones, los de Alberto dos: él y Fabiola", sostuvo Lanata para expresar que existe un "desnivel de poder muy grande" y que "Alberto le dice que sí a todos, a Cristina y a todos los demás. Escuché muchas promesas de Alberto que no fueron", afirmó..

"Me encantaría hacerle una nota a Cristina", reconoció el periodista Lanata, al tiempo que consideró que rechazó las denuncias mediáticas en su contra sobre la investigación de las causas vinculadas al expresidente Mauricio Macri para ganar las elecciones de 2015. "No le hice ganar la elección a Macri, él ganó por algo que Carrió intuyó, que es que la gente se hartó de las corporaciones. Nosotros no operamos, ni vendemos", analizó.

Lanata se refirió a la muerte de Diego Maradona y reflexionó: "Uno es inmortal hasta los 40, a partir de ahí no tenemos tanto tiempo. La sensación de vivir en tiempo de descuento te cambia un poco". En tanto, sostuvo que "no se tiene que mezclar la obra con el artista".

Para el periodista, este es un "gobierno sui generis", dijo al negarse a coincidir sobre que la administración de Alberto Fernández sea el peor gobierno de la democracia. También afirmó que "he visto tantas promesas del presidente que no se cumplieron" para hacer referencia a la reunión "con todos los sectores" que aún no se concretó.

