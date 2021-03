Perito de Dalma y Gianinna Maradona: "Quieren saber la causa de muerte y si hay algún responsable"

La Junta Médica interdisciplinaria, para saber qué sucedió con la atención de Diego Maradona, comenzó a trabajar este lunes con el fin de determinar si hubo "mala praxis" en el caso. En este marco, Sergio Perrone, médico cardiólogo y perito de parte de Dalma y Gianinna, habló por primera vez de la causa y dijo que “es curioso que uno de los peritos de Luque ya tenga un análisis de las pericias”.

El perito brindó una entrevista a “La mañana de CNN” por CNN Radio y relató: “Me contrataron para ver cuáles eran los problemas que veía en él y en el tratamiento que estaba recibiendo. Es lo que estamos haciendo y hay muchos colegas en el tema. Cada uno de los imputados puso a sus médicos para ver si hubo alguna causa”.

En ese sentido, Perrone aclaró que va a investigar “el historial médico” de Diego Maradona, mientras que agregó que “cuando hago este tipo de trabajo hago un análisis detallado y lo avalo con los datos científicos para demostrar algo”. Por otra parte, el experto reconoció que “es curioso que uno de los peritos de (Leopoldo) Luque ya tenga un análisis de las pericias” al referirse a uno de los médicos que formaba parte del entorno de Maradona.

La Justicia reconoce a cinco herederos universales de Diego

Sobre cómo lo contrataron para ser perito de parte, el médico sostuvo: “Me llamó Claudia y me preguntó si podía analizar la causa y ser perito de parte de ellas. Esa fue la única conversación. Tengo algunas cosas que me hacen solicitar más datos”, acotó, y afirmó: “No creo que haya presentación de falsos estudios, pero sí que le coloquen otro nombre al tratarse de un famoso como Maradona. Habrá que cotejar todo”.

La Junta Médica que analizará la muerte de Maradona

Lo que deberá revisar dicha junta serán los últimos 20 años del historial de salud de Maradona. Esto significa relevar lo ocurrido desde aquél 2000 en que Maradona fue internado en la clínica Fleni hasta su muerte en el barrio privado de Tigre. Con la intención de comenzar el proceso, peritos de partes y abogados, tanto por parte de la familia Maradona como de los imputados, se reunieron en la Superintendencia de Policía Científica, ubicada en avenida 52 y 118, de la ciudad La Plata.

En este primer encuentro, se determinó que la forma de trabajo contemplará dos grupos. Por un lado, se evaluará todo lo referente a la medicina clínica, sanitarista y cardiológica, mientras que por otro, se verá lo concerniente a lo psiquiátrico y psicológico. Los médicos también analizarán la declaración de testigos, el informe de autopsia, el de policía científica, y hasta los mensajes de los teléfonos que se extrajeron del neurocirujano Leopoldo Luque y el psiquiatra Agustina Cosachov.

Cuáles son los 24 puntos que peritarán para definir si hubo mala praxis con Maradona

Una de los cuidados que procederán a tener consta en evitar que se filtre cualquier tipo de material que posee la Justicia, por lo que si alguna parte necesita algo en particular, deberá ir de manera presencial a la Fiscalía de San Isidro.

Expertos en salud trabajarán por dos o tres semanas, tras lo cual se prevé arranquen las primeras indagatorias siempre y cuando dependiendo de los resultados. Los fiscales, en los próximos días, tendrán toda la información de los dos teléfonos que utilizaba Maradona.

La causa tiene un total de siete acusados de "homicidio culposo" pero debido a una serie de pruebas de los últimos días, podría avanzar a una acusación más grave como la de "abandono de persona o homicidio con dolo eventual". Los profesionales de la salud imputados son tanto Luque y Cosachov como el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz, los enfermeros Madrid y Ricardo Omar Almirón, la médica coordinadora Nancy Forlini y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni.

AB