Por qué los canales no pasan el polémico video de Alberto Fernández

"Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…", esas fueron las palabras que, según Alberto Fernández, un desconocido le gritó la noche del 7 de septiembre de 2018 mientras cenaba junto a su pareja Fabiola Yáñez en el local gastronómico "La Cabaña".

Las imágenes del momento se conocieron recién esta semana tras ser publicadas por Perfil.com. Allí se ve de forma clara la reacción del exjefe de Gabinete: primero se mantiene en su silla, pero al ver que el hombre no cesa en sus agresiones verbales, se levanta, camina hacia él y le pega en la cara con su hombro. El desconocido, que según Fernández estaba alcoholizado, cae al piso y queda tendido boca arriba.

En aquel momento, el candidato a presidente del Frente de Todos declaró a los medios que había sido él el agredido físicamente. Según sus dichos, el hombre buscó pelea y luego se tiró al suelo. "Estaba comiendo ahí, empezó a insultarme, me seguía, me invitó a pelear. Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó'", dijo entonces a este medio.

Esta semana, la contundencia de las imágenes obligó a su equipo de prensa a dar nuevas explicaciones. Incluso él mismo dijo por estos días que se trataba de “una operación del Gobierno y la AFI", ante una nueva consulta de Perfil.com.

“Ya hablé en su momento. Ya expliqué lo que ocurrió. Tan cierto fue lo que dije, que cuando la presunta víctima fue citada por la fiscalía para que formulara los cargos en mi contra, no quiso instar la acción penal y no formuló ningún cargo contra mí", insistió.

No obstante, pocos medios de comunicación se hicieron eco de la revelación de Perfil.com, tal como plantea Jorge Fontevecchia en su columna de este sábado en la que aborda la relación del exjefe de Gabinete con los medios y realiza un punteo de los altercados que protagonizó esta semana.

“Lo interesante del caso del video es que lo dieron todos los portales noticiosos excepto los de Clarín y TN, una señal inequívoca respecto de lo mismo que denuncia Cristina Kirchner y un anticipo de lo que podría ser un conflicto entre el presidente y su vicepresidenta si la fórmula Fernández-Fernández fuera electa”, escribe el CEO de Perfil Network y concluye: “Cualquier blindaje mediático merece crítica pero la vara debería ser la misma para todos”.

El silencio de los medios sobresalió más en la televisión. Algo extraño tratándose de un material audiovisual de alto impacto y trascendente en plena campaña electoral, al que los canales suelen recurrir en busca de contenidos y de rating. En alguno de los canales de noticias trascendió que se habría recibido un pedido en ese sentido del candidato kirchnerista, a través de una de las autoridades del canal, una versión que no pudo ser corroborada por este sitio.

MS/H.B.