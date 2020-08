Sabsay apuntó a Fernández Sagasti: "Sigue a Goebbels, miente, que algo quedará"

El tema de la reforma judicial alimentó la polémica este sábado 22 de agosto, con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) defendiendo el proyecto en declaraciones a Radio Mitre, ocasión en la que acusó a la oposición de "no colaborar en nada y no mandar ni una coma para mejorar el proyecto", al tiempo que insistió en que ese proyecto "de ninguna manera busca la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner", citando al abogado constitucionalista Daniel Sabsay, como uno de los defensores de esa premisa cuando pasó por el Senado.

"Hasta el abogado Daniel Sabsay, que no se puede decir que sea oficialista, dijo cuando habló en la Comisión que el proyecto no perseguía la impunidad de Cristina", dijo Fernández Sagasti a los periodistas que la entrevistaban en Sábado Tempranísimo, el ciclo de Mitre, pero esa afirmación de la legisladora fue rebatida minutos después en redes por el propio Sabsay, quien sostuvo en Twitter que "Fernández Sagasti continúa sosteniendo que dije que la reforma no asegura la impunidad de Cristina, pese a mis múltiples desmentidas. Sigue a Goebbels quien decía, miente, miente que algo quedará":

Fernández Sagasti continúa sosteniendo que dije que la reforma no asegura la impunidad de Cristina, pese a mis múltiples desmentidas. Sigue a Goebbels quien decía, miente, miente que algo quedará. — Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) August 22, 2020

"No hay ningún artículo en el proyecto que mandó el Ejecutivo que garantice la impunidad de nadie y ninguno de los senadores lo hubiéramos firmado de ser de otra forma, lo dijeron los propios constitucionalistas que fueron" sostuvo Fernández Sagasti, ocasión en al que citó el nombre de Sabsay justamente como uno de los que había sustentado esa desmentida de las acusaciones opositoras. "Esa chicana de la impunidad es mentira", insistió en Mitre la senadora mendocina.

Asimismo, Fernández Sagasti consideró que "si es que sale ley, no es que al otro día va a ser la panacea, pero sí va a ser mejor y hay que seguir trabajando y escuchar a la comunidad para sacar el mejor proyecto posible, ese es el espíritu del Senado: que sea una buena herramienta para que Poder Judicial funcione un poco mejor". "De una vez por todas, desde el Congreso tenemos que trabajar con sinceridad, y no lo hemos podido lograr todavía: la oposición está empecinada en no trabajar nada que venga del Ejecutivo, como por ejemplo la ley de alquileres", agregó.

Otro tema que en la charla se mencionó en esa entrevista es si el presidente Alberto Fernández "se había enterado por los diarios" de la llamada "clausula Parrilli", que reclama a los jueces que denuncien eventuales presiones mediáticas para que avancen en determinadas causas, pero Fernández Sagasti contestó "no lo sé, todo se mandó a los enlaces que tenemos con el Poder Ejecutivo, y hasta se demoró ese dictamen porque se trataban justamente los detalles con el Ejecutivo, ahora si el enlace no le avisó al Presidente sobre ese agregado al proyecto, no puedo saberlo".

País: "No había por qué avisar, técnicamente no procede"

El que también se había referido este sábado a ese punto, el del conocimiento del Mandatario en la clausula Parrilli, fue el senador también oficialista Mario País, quien sostuvo que "técnicamente no procede" que le avisen al presidente Alberto Fernández sobre los cambios que se introduzcan en proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. El legislador chubutense remarcó que ese inciso E del artículo 72, que abrió una gran polémica, "estaba ya con el proceso de dictamen" y negó que haya sido agregado por Parrilli "de manera oculta".

"Desconozco si le informaron al Presidente, pero le deben haber avisado, porque no procede: técnicamente no procede", afirmó País, recalcando que "en la política, puede ser que se le haya pasado: puede que sí o puede que no. A mí no me correspondía avisarle o no sobre el cambio al Presidente", añadió Pais. Al respecto agregó que muchos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo fueron modificados en el Congreso "porque el Senado no es una escribanía".

