Pocas cosas peores para un DT que, en la previa de una gran cita, tener que decirle a algunos de sus jugadores "no vas a estar". Y eso está viviendo por estas horas Lionel Scaloni en la Selección Argentina, porque de la nómina de jugadores que llevó a Estados Unidos hay tres que no tendrán lugar en la lista final.

En la conferencia de prensa este viernes, luego del 4-1 ante Guatemala, los periodistas fueron varias veces sobre ese punto, pero Scaloni señaló que como todavía no habló con quienes serán desafectados, no haría anuncios. Este sábado, vale recalcarlo, debe presentarse a Conmebol la nómina final. Anoche las especulaciones eran múltiples, en las charlas futboleras se agregaban y se sacaban nombres de acuerdo a gustos o posibilidades, y solo hubo una pregunta puntual sobre Alejandro Garnacho, que no jugó ni un minuto de los duelos ante Honduras y Guatemala, en la que Scaloni dejó un título: el joven delantero del Manchester United jugará la Copa América.

"Garnacho no entró porque no se dio el partido", agregó el DT argentino, pero ratificó que quedará en la lista final, sacando en consecuencia un nombre importante del posible trío desafectado. Es que muchos creyeron ver, justamente en que el detalle de que no haya entrado en los dos amistosos, un "gesto" de que no jugaría la Copa América.

Messi ante Guatemala. Con los dos goles llegó a 109 en la Selección, seguido a lo lejos por Batistuta con 54.

"Por supuesto que ya tengo definidos a los tres que no irán, pero todavía no se los dije, entonces no puedo anunciarlos", enfatizó en varias ocasiones el técnico, que sobre el triunfo ante Guatemala, que llegó a ponerse en ventaja en el arranque, consideró que "el equipo estuvo muy errático y cuando pasa eso es posible que quedes mal parados para las contras. En los primeros 25 minutos no estuvimos finos. En el primer tiempo se nos hizo difícil y nos sirve un montón de cara a lo que viene".

Entre los temas positivos resaltó la actitud de sus dirigidos, a la que definió como "innegociable", y destacó que "en el segundo tiempo se vio otra cosa y más seguro al equipo".

Sobre Ángel Di María, quien tuvo otra gran actuación ingresando desde el banco de suplentes, el DT elogió que "tiene una cosa de que cuando el partido está un poco roto, entra y hace desastres. Cada vez que recibió la pelota estaba en posición de darle la pelota a Julián (Álvarez) o a Leo (Messi)".

Y finalmente Scaloni también se refirió al partido del juvenil Valentín Carboni, que fue elogiado por Messi luego del partido: "Esperaba lo que hizo hoy. Tiene proyección, ha jugado un partido bueno ante un rival duro, estamos contentos de su partidos. Es evidente que nos puede aportar". Esas palabras hicieron crecer entonces las chances del volante, cuyo pase es de Inter pero juega en el Monza, de quedar en la lista final. Este sábado se develará la incógnita.