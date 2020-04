Todo lo que tenés que saber de la nueva película de Piratas del Caribe

El coronavirus provocó que todos los proyectos relacionados a series y películas en el mundo se frenaran. En Hollywood ya se habla de pérdidas millonarias y las grandes compañías productoras están creando nuevos planes de lanzamiento para sus producciones. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan dejado de trabajar ya que los directivos saben que una vez pasada la pandemia deberán volver a generar contenidos. Es el caso de Disney que, según se supo en las últimas horas, busca reflotar una de sus franquicias más exitosas: Piratas del Caribe.

“Definitivamente se está hablando para filmar la siguiente entrega”, aseguró el actor y humorista Lee Arenberg quien interpreta al pirata Pintel en la saga. “Obviamente que me gustaría regresar porque amo al personaje pero no depende de mi. Habrá que esperar qué decisiones toman. En las últimas dos yo no estuve presente porque la historia fue para otros rumbos pero no tengo problemas en regresar”, agregó en relación a la posibilidad de que lo llamen para trabajar durante el rodaje.

De realizarse, sería la sexta película sobre Piratas del Caribe y podría llamarse El retorno del tesoro. La última se estrenó en 2017 y si bien logró recaudar 800 millones de dólares en todo el mundo, no alcanzó las expectativas de la empresa. Eso generó que dejaran de pensar en nuevas entregas y además las denuncias por violencia de género contra Johnny Depp (quien encarna a Jack Sparrow) provocaron que esa decisión se acelerara.

Por el momento no hay detalles sobre el resto del elenco aunque se descarta que Depp será parte. Tampoco se sabe si regresarán Orlando Bloom y Keira Knightley, los otros protagonistas de la historia. Pero al ser una de las franquicias que más dinero han generado para Disney en las últimas dos décadas (la primera película se estrenó en 2003 y varias de ellas superaron los mil millones de dólares de recaudación) no hay dudas que intentarán convencerlos para continuar Piratas del Caribe con todas sus estrellas.