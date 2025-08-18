Adiós a los autos “Natalia Natalia”

Hace ya unos meses (o, mejor dicho, años), que las calles argentinas son el escenario de una anomalía preocupante: vehículos circulando sin patente. Si bien la mayoría de los casos se da en unidades 0km, también se observan vehículos usados circulando sin la chapa identificadora. Esta situación, amparada en demoras burocráticas, escasez de materiales y un sistema que había colapsado, se agravó entre 2022 y 2023 por la crisis económica, las trabas a las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal, lo que generó un efecto indeseado: cientos de miles de autos sin dominio visible, sin posibilidad de ser identificados en controles o cámaras de seguridad, y por lo tanto fuera del radar del sistema legal.

