Biden canjea prisionero con Rusia en sorpresiva señal de acuerdo

Rusia canjeó al estadounidense Trevor Reed por un piloto ruso preso en una cárcel estadounidense, en un inusual ejemplo de cooperación entre los dos países en medio de la confrontación por la guerra de Moscú en Ucrania.

Reed, de 30 años, ex infante de la marina estadounidense que cumplía nueve años de prisión tras ser condenado en 2020 por agredir a dos policías, fue intercambiado por Konstantin Yaroshenko, un piloto condenado a 20 años en 2011 por conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos tras ser detenido en una operación encubierta en Liberia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, conmutó la sentencia de Yaroshenko como parte del intercambio, según altos funcionarios de la Administración que informaron a los periodistas el miércoles.

“Las negociaciones que nos permitieron traer a Trevor a casa requirieron decisiones difíciles que no tomo a la ligera”, dijo Biden en un comunicado. Biden había planteado los casos de Reed y de otro estadounidense encarcelado, Paul Whelan, el año pasado en la cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ginebra, y dijo luego a los periodistas que “no me voy a alejar” de ellos.

Reed, que fue detenido en 2019, negó los cargos que se le imputaban y el año pasado inició una huelga de hambre en protesta por las condiciones de la cárcel, según expresó su familia. Estados Unidos insiste en que Reed fue condenado injustamente a diferencia de Yaroshenko.

El deterioro de la salud de Reed agregó urgencia a los esfuerzos para lograr su liberación, dijo un alto funcionario de la Administración de Biden. Whelan permanece detenido en Rusia.

Trevor Reed, el prisionero estadounidense intercambiado. | AFP

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, confirmó el intercambio en una publicación de Telegram, diciendo que era el resultado de “prolongadas negociaciones”. El servicio de noticias ruso Interfax informó que el canje se llevó a cabo en Turquía después de que el acuerdo se ultimara la semana pasada.

Las negociaciones se limitaron estrictamente al intercambio de prisioneros y no formaron parte de un esfuerzo diplomático más amplio, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price.

“Esto no fue parte de una discusión más amplia con la Federación Rusa. No buscábamos eso. No buscamos eso”, dijo Price en una entrevista el miércoles con MSNBC.

Imágenes de la televisión rusa mostraron a Reed caminando con dificultad mientras policías rusos armados lo subían a un avión en el aeropuerto moscovita de Vnukovo. Price dijo que estaba en camino el miércoles por la mañana y que aterrizaría en EE.UU. más tarde.

La familia de Reed agradeció a Biden por “la decisión de traer a Trevor a casa”. En un comunicado emitido a través de un portavoz dijeron: “La acción del presidente puede haber salvado la vida de Trevor”.

Actualmente no se están llevando a cabo conversaciones sobre un intercambio similar para Whelan, según informó Interfax citando a su abogado.

“No nos detendremos hasta que Paul Whelan y otros se unan a Trevor en los brazos amorosos de familiares y amigos”, dijo Biden, según el comunicado de la Casa Blanca.

Whelan fue condenado a 16 años de cárcel en 2020 tras ser declarado culpable de espionaje por un tribunal de Moscú. Fue detenido en diciembre de 2018 mientras asistía a una boda en Moscú tras recibir un pendrive con “secretos de Estado” que, según dice, pensaba que contenía fotos de las vacaciones.

Rusia ha intentado anteriormente negociar un intercambio de Whelan y Reed por Yaroshenko y otro ruso encarcelado en EE.UU., Viktor Bout, un traficante de armas apodado “el mercader de la muerte”, que cumple una condena de 25 años que recibió en 2012 por conspirar para vender armas a una organización terrorista colombiana.