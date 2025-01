China critica las restricciones comerciales "irracionales" de Biden y promete autosuficiencia

China criticó la oleada de restricciones comerciales impuestas al país por la administración Biden durante sus últimos días en el cargo, calificando las medidas de “irracionales y extremadamente irresponsables”, y prometió un mayor impulso a la autosuficiencia.

El gobierno chino “se opone firmemente” a las recientes restricciones comerciales, desde los controles a la exportación de semiconductores hasta la inclusión de empresas chinas en listas negras y la imposición de sanciones, declaró el miércoles el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Advirtió que estas medidas de “coerción económica e intimidación” están dañando las relaciones entre China y EE.UU. y que Pekín tomará medidas para salvaguardar sus intereses.

“Confiar en las sanciones, la contención y la represión no puede detener el progreso de China”, afirma el comunicado. “Solo fortalecerá la confianza y la capacidad de China para ser autosuficiente y tecnológicamente innovadora”.

La administración Biden ha ido desplegando una serie de medidas sobre China en un momento en que las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo siguen aumentando en vísperas de la toma de posesión de Donald Trump la próxima semana. El miércoles, Washington dio a conocer una nueva ronda de regulaciones destinadas a evitar que los chips avanzados producidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y otros productores lleguen a China.

La semana pasada, EE.UU. incluyó en su lista negra a Tencent Holdings Ltd. y Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., entre otras empresas chinas, por sus presuntos vínculos con el Ejército chino.

La búsqueda de la autosuficiencia por parte de China se ha producido al tiempo que EE.UU. insta a sus aliados —entre ellos Países Bajos, Alemania, Corea del Sur y Japón— a endurecer aún más las restricciones al acceso del país a la tecnología de semiconductores y a cubrir los vacíos existentes en los controles de exportación.

La amenaza de un aumento de los aranceles en el segundo mandato de Trump como presidente de EE.UU. en 2025 también se cierne sobre el país, ya que una escalada de las tensiones comerciales podría complicar la ya de por sí lenta recuperación económica de China.