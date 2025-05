El consumo de drogas de Elon Musk en plena campaña de Trump causó preocupación, según el NYT

Elon Musk consumía drogas en mayor cantidad de lo que se sabía previamente durante la campaña electoral para ayudar a Donald Trump a llegar a la presidencia, lo que preocupaba a algunas personas cercanas al multimillonario, según informó The New York Times.

El director ejecutivo de Tesla Inc. y SpaceX viajaba con un estuche de medicamentos que contenía unas 20 pastillas y tomaba tanta ketamina que le estaba afectando la vejiga, según el reportaje, que citaba mensajes privados e entrevistas con personas que conocen o trabajan con Musk. También consumía éxtasis y hongos alucinógenos en ocasiones, según The New York Times.

El informe se suma a los problemas de Musk, la persona más rica del mundo, en momentos que abandona oficialmente su papel de asesor de Trump para centrar su atención en su imperio empresarial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que Elon nos dejó: del saludo "nazi" a la motosierra, perlitas del paso de Musk por la Casa Blanca

Las ventas de Tesla se han desplomado en parte debido a la reacción negativa a las actividades políticas y la personalidad grandilocuente de Musk, mientras que SpaceX sufrió esta semana otro revés en su programa espacial. Las acciones de Tesla subían un 0,9% el viernes en Nueva York. En lo que va del año acumulan una baja de un 10%, habiendo caído hasta un 45% entre enero y su mínimo de abril.

Despedida de Elon Musk

Musk se unirá a Trump en Washington el viernes para una despedida televisada. “Este será su último día, pero no realmente, porque él siempre estará con nosotros, ayudándonos en todo momento”, escribió Trump en Truth Social.

Los representantes de Musk, Tesla y SpaceX no respondieron a las solicitudes de comentarios de Bloomberg. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según el informe, Musk también estaba lidiando con la agitación en su vida personal, que incluía parejas sentimentales y batallas legales por sus hijos.

LM