Estreno de ‘Mulán’ incrementa descargas de aplicación de Disney+

Chris Palmeri

Las descargas de la aplicación de streaming de Walt Disney Co. aumentaron 68% a 890.000 durante el fin de semana, una señal de que su poco ortodoxo lanzamiento en línea de “Mulán” ayudó a impulsar la demanda del servicio.

Además del aumento en las instalaciones, el gasto de los consumidores en la aplicación aumentó 193% a US$12 millones en comparación con la semana anterior, según datos preliminares de Sensor Tower Inc.

“Mulán”, la versión de acción en vivo del éxito animado de 1998, fue lanzada en línea el viernes después de que la pandemia obligara a Disney a cancelar su lanzamiento en cines en Estados Unidos. Para ver la película, los clientes de su servicio Disney+, que cuesta US$ 7 al mes, deben pagar US$30 adicionales, estrategia que la compañía nunca había probado. Disney lanzará la película en cines en países que no cuentan con la plataforma de streaming.

La inusual descarga de video premium se considera una prueba para evaluar si los suscriptores de streaming están dispuestos a pagar tarifas adicionales por comprar contenido. La crisis de covid-19, que obligó el cierre de cines en todo el mundo, ha llevado a los estudios de Hollywood a experimentar con diferentes estrategias de lanzamiento. En abril, Universal Studios, de Comcast Corp., estrenó en línea su película “Trolls 2: Gira Mundial” por una tarifa de US$20.

En julio, Disney ofreció “Hamilton” —una versión filmada del espectáculo de Broadway— en su servicio de streaming sin costo adicional. El fin de semana que se lanzó, “Hamilton” generó un aumento en las descargas de la aplicación de 79% frente a la semana previa, equivalente a un millón de instalaciones, informó Sensor Tower.

Apptopia Inc., otro investigador de mercado, calculó el número de descargas del fin de semana pasado en 674.000. Cerca de dos tercios de ellas corresponden a EE.UU.

Los números solo reflejan las descargas en las tiendas en línea de Apple Inc. y Google y no otras formas en que los clientes puedan suscribirse a Disney+ y comprar “Mulán”, como a través de dispositivos de Roku Inc. y Amazon.com Inc.

Es posible que tome más tiempo tener un panorama completo de cómo le fue a “Mulán”. No se espera que Disney dé a conocer inmediatamente las cifras de las compras.