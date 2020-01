Ford, LG, entre empresas más preparadas para el cambio climático

Saijel Kishan

Ford Motor Co., LG Corp. y Pernod Ricard SA se unieron a las filas de las principales compañías globales mejor preparadas para los efectos del cambio climático.

El año pasado, se adjudicaron la calificación “A” por sus enérgicas medidas para fijar y cumplir objetivos de carbono, así como por lo comunicativos que son respecto de sus iniciativas, según un análisis realizado por la entidad sin fines de lucro CDP. Por ejemplo, las tres compañías han hecho del clima un tema que se aborda a nivel de sus directorios. De las 8.400 empresas calificadas, se unieron al 2%, junto a Alphabet Inc., Walmart Inc. y Citigroup Inc., que ha dominado el ranking, indicó CDP el lunes en un comunicado.

CDP, anteriormente conocida como Carbon Disclosure Project, alienta a empresas, ciudades y estados a dar a conocer y abordar sus impactos ambientales. Accionistas y otras partes interesadas utilizan los datos para evaluar los avances de las empresas.

“Necesitamos una voz más fuerte y unificada por parte de las empresas globales para comprometernos a abordar la acción climática”, dijo por teléfono Bruno Sarda, presidente de CDP Norteamérica.

CDP califica a las compañías desde A hasta D en función de sus divulgaciones de datos climáticos y de la conciencia de los riesgos del calentamiento global; y elogia a las empresas que establecen objetivos de reducción de emisiones, que se trasladan al uso de energía renovable y que alientan a los proveedores a reducir sus propias huellas de carbono.

La semana pasada, el presidente y director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, dio a conocer un conjunto de modificaciones relacionadas con el clima para sus procesos de inversión, y dijo que su firma descartará las inversiones que presenten un alto riesgo respecto de la sostenibilidad; mientras que Microsoft Corp. anunció planes para invertir US$1.000 millones para respaldar a empresas y organizaciones que trabajen en tecnologías para eliminar o reducir el carbono de la atmósfera terrestre.

Alrededor de 180 compañías formaron parte de la lista de firmas con calificación A de CDP, de las cuales 85 son europeas; 51, asiáticas; y 36, norteamericanas, según el comunicado. En 2019, por primera vez las empresas japonesas dominaron el grupo de compañías calificadas con A, con un total de 38 firmas. Le siguió Estados Unidos, 35 empresas, y Francia, con 22.