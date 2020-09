Macron pide a ONU que despierte y reprende a EE.UU. y China

Ania Nussbaum

El presidente francés Emmanuel Macron está tratando de encontrar una nueva forma de restablecer el orden multilateral, que se ha visto en un punto crítico debido a la rivalidad cada vez más hostil entre Estados Unidos y un Gobierno chino que busca expandir su influencia.

La determinación del presidente de EE.UU., Donald Trump, de redibujar la relación de su país con el resto del mundo ha dejado de lado a la Organización Mundial de Comercio y ha cuestionado los acuerdos sobre cambio climático y el programa nuclear de Irán. En mayo, anunció que se retiraría de la Organización Mundial de la Salud, la agencia de salud de la ONU, porque estaba excesivamente influenciada por China.

Macron rechazó el martes las demandas estadounidenses de que los miembros de la ONU impongan sanciones internacionales a Irán, argumentando que la Administración Trump había perdido el derecho de activar tales medidas cuando se retiró del acuerdo nuclear en 2018.

Seguir el liderazgo de Estados Unidos ahora “socavaría la unidad del Consejo de Seguridad, la integridad de sus decisiones y presentaría el riesgo de agravar aún más las tensiones en la región”, dijo.

No es la primera vez que el líder de 42 años de Francia ofrece evaluaciones contundentes y sombrías del orden internacional tradicional. El año pasado, dijo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, estaba “con muerte cerebral” y planteó la duda sobre si su compromiso con la defensa colectiva aún se mantendría. Pero ahora argumenta que la pandemia es un punto de inflexión que ofrece la oportunidad de hacer cambios reales.

‘Macron habló de quiebre entre las organizaciones internacionales

Al dar una visión general de los costos económicos, de seguridad y sociales del covid-19, Macron dijo que las personas de todo el mundo esperaban que los líderes cooperaran y encontraran soluciones. En cambio, dijo, hubo un quiebre en el que organizaciones internacionales clave, como la OMS, fueron acusadas por algunos de complacencia, e instrumentalizadas por otros.

“Nuestra propia organización corría el riesgo de impotencia”, y los miembros permanentes no pudieron reunirse en el auge de la epidemia “porque dos de ellos prefirieron mostrar su rivalidad”, dijo Macron en un golpe velado a China y Estados Unidos. Macron se dirigió a la Asamblea General anual de la ONU por video, que se realiza esta semana de forma virtual.

“Ya no podemos cerrar los ojos”, dijo. “Ya no podemos estar satisfechos con un multilateralismo de palabras que solo nos permite acordar el mínimo común denominador, una forma de ocultar profundas divergencias bajo una fachada de consenso”. No obstante, había razones para el optimismo, dijo Macron, citando “señales de esperanza” durante la epidemia: la Unión Europea, por ejemplo, mostró unidad, soberanía y solidaridad cuando todos habían predicho lo contrario.

En el corazón de una nueva era, debe estar la lucha contra las desigualdades de todo tipo y un esfuerzo concertado para abordar el cambio climático, aseveró Macron.