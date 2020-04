La ola de defaults estaría contenida entre firmas latinoamericanas

Ezra Fieser y Pablo Gonzalez

Los inversores se están preparando para una temporada de incumplimiento de algunos, algunos lugares de luz en las empresas latinoamericanas.

Sin duda, la recesión económica causada por la propagación de COVID-19 conducirá a un aumento de los impagos en todo el mundo; tanto los gobiernos como las empresas están en riesgo. Pero muchas empresas en toda América Latina han estado reduciendo sus presupuestos y señalando sus saldos , posicionándose mejor que en recesiones anteriores, como la crisis financiera de 2008, el colapso de los precios del petróleo que causó incumplimientos en 2015, segundo inversores

Ricardo Navarro , director financiero para América Latina de Itaú Unibanco Holding SA , el principal sospechoso de bonificaciones en la región, dice que hay tasas de incumplimiento esperadas de entre 5% y 10% a menos que se apliquen las restricciones actuales de flujo de efectivo. extendiéndose por el resto de 2020.

Las compañías han aprobado las bajas tasas de interés en los últimos años para refinanciar los bonos que ganaron este año, evitando en gran medida asumir nuevas escrituras. En toda la región, la proporción de nietos del ebitda, un indicador clave del endeudamiento, ha sido el último año desde 2011 para una cifra de fin de año, según datos compilados por Bloomberg.

Jennifer Gorgoll, gerente de personajes que ayuda a supervisar $ 21,500 millones en fondos de mercados emergentes en Neuberger Berman Group LLC, dice que estas compañías han fortalecido sus saldos y han pasado mucho tiempo limpiando sus indicadores clave, ocupándose de los pagos a corto plazo. Por lo tanto, el impacto será más moderado en los mercados emergentes que en el sector de alto rendimiento de los Estados Unidos, si no es así, y no parece que los incumplimientos de los mercados emergentes caigan por un precipicio.

Gorgoll espera una tasa de incumplimiento para los emisores corporativos de alto rendimiento en los mercados emergentes de alrededor del 5%, como resultado del proyecto para empresas de alto rendimiento en los Estados Unidos, donde se espera que las tasas de incumplimiento alcancen entre 10% y 13 %, impulsado por el sector energético, señaló. En crisis anteriores, las compañías de mercados emergentes registraron incumplimientos superiores al 7%, indicó.

¿Cuál es el incumplimiento técnico y cómo afecta a la economía local?

Algunos sectores, como la minoría, son más vulnerables que otros, dice Roger Horn , estratega senior para mercados emergentes de SMBC Nikko Securities America , en Nueva York, que se ha unido a compañías como Arcos Dorados Holdings, Inc., la franquicia más grande de McDonald's. , como Moody's Investors Service puso en revisión para un descuento el 1 de abril.

Digo que es como si las repercusiones económicas del coronavirus se estuvieran propagando tan rápido como la pandemia. Agregué que la semana pasada, el foco estaba en la acción pública para la salud pública y las consecuencias fiscales, pero ahora está claro que habrá muchos sectores muy afectados, como el comercio minoritario y el próximo, que será el próximo.

Las empresas en países que están en problemas antes del brote tendrán dificultades para acceder al capital. Argentina, que ha puesto en marcha medidas para modificar el perfil de US $ 69,000 millones de dinero extranjero, anunció esta semana que no pagará alrededor de US $ 8,500 millones de dinero en dólares gobernado por la ley local, citando COVID-19 como la causa principal. Es probable que las empresas no lo hagan.

Federico Mac Dougall, de Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. , quien fue contratado para dirigir la unidad de reestructuración de la compañía antes de una respuesta esperada en los negocios, ya que la caída de la demanda "tendrá un impacto negativo en las empresas medianas , que se centra en el consumo interno y ha estado operando con capital de trabajo negativo después de cuatro años de crecimiento económico por debajo de cero.

Sin embargo, en otras áreas, la liquidación de crédito ha afectado a compañías con saldos sólidos que probablemente emerjan del virus, como las grandes compañías petroleras, dice Gorgoll. Los mercados se han congelado para nuevas ventas, y América Latina ha vendido solo US $ 5.600 millones de deuda en marzo, el precio más bajo en un mes desde 2009, según datos compilados por Bloomberg.

Pero hay algunos que podrían cambiar, pero algunos funcionarios del gobierno en la región están evaluando un retorno a los mercados.

Gorgoll sugiere que cuando termine el verano, los mercados se reabrirán y se emitirán bonos nuevamente. Digo que hay una apariencia de un mercado funcional y que hay luz al final del túnel.