Políticas tontas erosionan apoyo a cuarentenas: R. Ponnuru

Ramesh Ponnuru

El gobierno de mi ciudad ha cerrado la entrada al estacionamiento de un parque cerca de mi casa en un esfuerzo por evitar que las personas se congreguen. El resultado principal, hasta donde puedo juzgar, es que muchas personas están irritando a los vecinos estacionando sus autos en la entrada ilegalmente. El cierre no parece haber hecho nada para detener la propagación del coronavirus, incluso si la aglomeración en los parques fuera un vector de transmisión, lo que un estudio reciente sugiere que no es así.

La mayoría de los estadounidenses han apoyado las políticas de cuarentena de los gobiernos estatales y locales como un asunto general. Una encuesta de Mornimg Consult señala que el 75% de las personas priorizan la lucha contra el virus en lugar de la economía. Según Pew Research Center, el 66% del público está más preocupado de que las restricciones se levanten demasiado rápido que de que duren mucho. Estoy con esa mayoría, no con la minoría que protesta a favor de una reapertura inmediata —a veces, en una muestra de sentido político poco afinado— mientras enarbolan banderas confederadas.

Sin embargo, las políticas de cierre excesivamente celosas o tontas son una buena manera de aumentar el tamaño de esa minoría y hacer que su argumento parezca razonable. Los manifestantes no tienen que buscar ejemplos, que están en todas partes.

Los alcaldes en varios lugares del sur intentaron prohibir los servicios religiosos en la iglesia antes de que una protesta u orden judicial los hiciera retroceder. En algunas ciudades, la policía ha expulsado a personas del metro por no usar máscaras.

En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer permitió que Home Depot permaneciera abierto, pero lo obligó a cerrar partes de sus tiendas. “Simplemente no entiendo” decía un residente del estado que realiza trabajos ocasionales. “Puedes poner paneles de yeso, pero no puedes pintarlos en este momento porque eso no es esencial”.

La mayoría de la gente entiende que incluso las políticas básicamente sensatas se pueden llevar demasiado lejos. Pero el exceso en hacer cumplir el distanciamiento social plantea riesgos especiales que merecen la atención de los funcionarios del gobierno.

Primero, hacen que las cuarentenas sean menos soportables y aumentan sus costos. El aspirante a pintor de casas en Michigan, los aspirantes a ir a la iglesia en el sur, los padres que desean dejar que sus hijos corran bajo la luz del sol: todos tienen quejas legítimas.

En segundo lugar, socavan la confianza en la inteligencia y la sensatez de los funcionarios y las políticas. La gente está soportando las restricciones porque sienten que desafortunadamente son necesarias. Pero no es necesario ser un libertario acérrimo para pensar que cuando algo no es necesario que los gobiernos hagan, es necesario que no lo hagan, especialmente cuando ese algo es dar órdenes a los ciudadanos.

El distanciamiento social, como muchas campañas de salud pública, depende de un alto grado de cumplimiento voluntario. Por lo tanto, requiere que el público tenga confianza en que las personas que lideran los esfuerzos no solo buscan excusas para mandar a las personas, que son conscientes de los costos de sus políticas, que han pensado en lo que están haciendo.

Esta confianza ya ha sido socavada por los cambiantes y a veces malos consejos que los funcionarios y sus intérpretes periodísticos han dado en los últimos meses. Han hecho dudosas afirmaciones sobre el valor de las máscaras, sobre la seguridad del metro y sobre lo temible que es el virus en primer lugar. El nivel de confianza social es, al igual que la oferta de máscaras N95, un recurso de salud pública, y los gobiernos deberían tratar de aumentarla en lugar de agotarla.