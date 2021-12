Publicación de BTS del K-Pop es el tuit más compartido del año

Un tuit que incluye una carta del grupo de K-pop BTS, denunciando la discriminación anti-asiática y los crímenes de odio encabezó la lista de Twitter como la publicación más retuiteada en la plataforma en 2021, anunció la compañía este jueves.

En marzo, el grupo publicó un comunicado contra el aumento en los crímenes de odio anti-asiáticos durante la pandemia. La publicación fue retuiteada más de 1 millón de veces y le gustó a más de 2,5 millones de usuarios de Twitter.

BTS y el K-Pop: los nuevos enemigos del norcoreano Kim Jong Un

El estigma contra las personas de ascendencia asiática comenzó casi inmediatamente después de que se informaran los primeros casos de covid-19 en China. Las publicaciones anti-asiáticas se dispararon en Twitter, después de que expresidente Donald Trump usara por primera vez el término ‘virus chino’ en marzo de 2020. A la fecha, stopaapihate.org ha recopilado más de 9.000 informes de discriminación anti-asiática. Varios ataques violentos se han vuelto virales. En 2020, la policía de Vancouver registró 98 delitos de odio contra los asiáticos, frente a 12 incidentes de este tipo en 2019.

En su comunicado , BTS escribió que los miembros del grupo habían experimentado discriminación que “nos hace sentir impotentes y debilita nuestra autoestima”. Aun así, agregaron, “nuestras propias experiencias son intrascendentes en comparación con los eventos que han ocurrido en las últimas semanas”.

El grupo de K-pop BTS.

“Nos oponemos a la discriminación racial”, continuó el mensaje. “Condenamos la violencia. Tú, yo y nosotros tenemos derecho a ser respetados. Permaneceremos juntos”, y agregaron #StopAsianHate y #StopAAPIHate al tuit. @BTS_twt, una de las múltiples cuentas del grupo, tiene 42 millones de seguidores.

En mayo, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley contra los delitos de odio en respuesta a los ataques.

El K-Pop se gana el mundo

“Esta violencia, no vino de la nada, y nada de eso es nuevo. En mi vida, mi experiencia vivida, he visto cómo el odio puede invadir nuestras comunidades”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris en ese momento. “He visto cómo el odio puede obstaculizar nuestro progreso. Y he visto cómo las personas que se unen contra el odio pueden fortalecer a nuestro país”.

El tuit más gustado del año provino del presidente Joe Biden. “Es un nuevo día en Estados Unidos”, escribió el día de la inauguración. Los tuits del mismo día de Harris y el expresidente Barack Obama también estuvieron entre los que más gustaron este año. BTS fue el hashtag más usado en Twitter este año, y una selfie del miembro de la banda Jungkook fue el segundo tuit con más me gusta en la plataforma.

ED