TikTok se prepara para proteger a sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos

Hace cuatro años, cuando el Gobierno de Donald Trump amenazó con prohibir TikTok en Estados Unidos, su matriz, la empresa china ByteDance Ltd., llegó a un acuerdo preliminar para vender la aplicación de videos cortos. No esta vez.

Una vez más, EE.UU. pretende cerrar TikTok a menos que ByteDance se deshaga de ella. Pero esta vez, la empresa no tiene intención de vender. De hecho, su plana directiva dijo en un memorando interno que “iremos a tribunales para presentar una impugnación legal” si el proyecto de ley, actualmente en el Congreso, es promulgado.

Se prepara así el escenario para una batalla legal entre EE.UU. y la startup controlada por el gigante chino. El resultado de la batalla podría definir los ambiciosos planes de crecimiento en EE.UU. de empresas como Tencent Holdings Ltd. y Temu, filial de PDD Holdings Inc. También medirá como responderá China a la creciente presión sobre sus campeones locales, como Huawei Technologies Co. De hecho, el proyecto de ley incluye la posibilidad de restringir aplicaciones de países vistos como adversarios.

“No se trata solo de TikTok. Ya hemos visto a EE.UU. tomar medidas contra Huawei y ahora cientos de empresas chinas están bajo sanciones”, dijo Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan. “En el futuro, empresas como Temu y otras plataformas comerciales también podrían verse afectadas, y aliados de EE.UU. podrían hacer lo mismo y prohibir TikTok. Esto puede tener un efecto dominó”.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el sábado poner en vía rápida la discusión de una ley que exige que ByteDance se deshaga de su participación en TikTok. El Senado votaría el proyecto de ley en los próximos días y el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha dicho que firmará la legislación lo antes posible. El proyecto le da a ByteDance casi un año para vender TikTok, lo cual significaría que TikTok probablemente sobreviviría las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU.

ByteDance tiene razones para dar la pelea. Primero, su negocio en EE.UU. ahora tiene 170 millones de usuarios en comparación con los 100 millones que tenía en 2020, y es su mercado más importante en términos de ingresos.

Desde el fallido ataque de Trump, TikTok también ha creado un incipiente negocio de comercio electrónico compuesto por influencers que promocionan productos a los jóvenes en EE.UU. Millones de creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas dependen de la plataforma. Una fuente dice que la empresa debutaría en julio con el servicio de compras en vivo en México. Una prohibición en EE.UU. podría afectar sus planes de expansión internacional.

Además, la empresa cree tener buenas posibilidades de ganar en tribunales. Argumenta que obligar a 170 millones de estadounidenses a abandonar la plataforma los privará de sus derechos a la libertad de expresión, consagrados en la Primera Enmienda y un enfoque contundente en el sistema judicial estadounidense.

“Seguiremos luchando”, dijo Michael Beckerman, jefe de políticas públicas de TikTok para América, en un memorando interno. “Este es el comienzo, no el final de este largo proceso”.

Por ahora, ninguna de las partes estaría dispuesta a ceder. Pero ByteDance ha visto lo rápido que pueden cambiar las cosas en Washington.

El acuerdo de venta de 2020 no se llevó nunca a cabo porque Donald Trump perdió su reelección y Joe Biden mostró poco interés en avanzar en el tema. El mes pasado, Trump expresó su preocupación de que una prohibición de TikTok podría impulsar a su rival Meta Platforms Inc, el cual anteriormente suspendió a Trump de sus plataformas. ByteDance espera obtener una orden que restringa el avance de la legislación y luego librar una batalla legal que podría durar más de un año, según una persona familiarizada con el asunto.

“También es un año electoral en EE.UU., así que no importa lo que hagas, solo pueden esperar hasta después de las elecciones para ver cómo es la situación”, dijo Zhu Feng, decano ejecutivo de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Nankín.

El Gobierno en Pekín sería otro obstáculo. Una venta de TikTok requeriría la aprobación de los reguladores chinos, los cuales se mostrarían reacios a aceptar las imposiciones de Washington. El Gobierno también ha dejado en claro que no quiere que ni los preciados algoritmos de TikTok ni sus valiosos datos caigan en manos estadounidenses, según una persona familiarizada con las decisiones de TikTok y que pidió no ser identificada.

El control de la tecnología de TikTok fue un problema incluso en 2020. Durante el Gobierno de Trump, se alcanzó un acuerdo para vender parte de TikTok a la empresa estadounidense Oracle Corp. Esta sería el único gestor de datos de la empresa en EE.UU., pero ByteDance conservaría el control de la tecnología.

Ese año, los ingresos de ByteDance se duplicaron con creces a unos US$35.000 millones, y una parte importante provino de su filial estadounidense. Fue entonces cuando TikTok impugnó la prohibición de Trump en tribunales y obtuvo un indulto temporal de un juez que dictaminó que la Casa Blanca podría haberse excedido.

La cuestión empezó a desaparecer de la conciencia pública. La idea de prohibir TikTok solo resurgió 2023, cuando Biden comenzó a confrontar a China en varios ámbitos.

Qué puede pasar con Tiktok en Estados Unidos

El centro de la situación es el futuro de Tiktok en EE.UU. Entregar el servicio a un competidor local significa que ByteDance quedará excluido del mercado. En cambio, una prohibición abre la posibilidad de regresar en algún momento, tal vez durante una Administración más amigable.

“Una prohibición sería la mejor opción de las dos. Si se cierra EE.UU., siempre existe la posibilidad de recuperar el mercado, a pesar de lo difícil que eso sea”, dijo Ke Yan, analista de DZT Research con sede en Singapur. “La desinversión es mucho más complicada, porque implica transferencias de tecnología”.

La solución ahora probablemente esté en los tribunales, aunque eso también tiene riesgos.

Una lucha legal prolongada podría sacar a la luz información que ambas partes preferirían mantener en privado. Podría paralizar y distraer a TikTok, dando a sus rivales una oportunidad para quitarle participación de mercado. Los patrocinadores pueden desaparecer si la discusión se vuelve desagradable. Y los influencers pueden gravitar hacia plataformas menos turbulentas.

Aún no está claro cómo podría funcionar una prohibición. Que Apple Inc. y Google eliminen la aplicación de las tiendas podría no ser suficiente, ya que los usuarios que han descargado el software pueden seguir participando. El proyecto de ley especifica que alojar el servicio será ilegal, lo que sugiere un impacto directo en el uso.

“Al final del día, ByteDance puede verse obligado a optar por abandonar EE.UU.”, dijo Wei Zongyou, profesor de seguridad estadounidense y política exterior en la Universidad de Fudan.

