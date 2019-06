La Justicia de Botsuana despenalizó la homosexualidad

El Tribunal Superior de Botsuana ha anulado secciones de la ley que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo y dijo que las disposiciones violaban la Constitución, que garantiza la igualdad, la libertad y la dignidad.

El caso fue presentado por un estudiante universitario de 24 años, solo identificado con las siglas LM por razones de seguridad, apoyado por grupos locales y regionales en defensa de los derechos homosexuales. "Como nación, es necesario respetar nuestra diversidad y pluralidad", dijo Michael Leburu, presidente del panel de tres jueces, en el fallo.

Botsuana se une a Sudáfrica y Angola para poner fin a la discriminación legal contra la homosexualidad. Las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en 36 países africanos, según Open For Business, una coalición de compañías mundiales que abogan por comunidades inclusivas y diversas.

Taiwán hace historia: fue el primer país asiático en legalizar el matrimonio gay

Las cláusulas del código penal de Botsuana relativas a las relaciones entre personas del mismo sexo fueron calificadas por Leburu como "reliquias de la era victoriana" que "ya no son viables". Según el magistrado "oprimen a una minoría" y "no pasan la prueba de la constitucionalidad". El texto, en vigor desde 1965, preveía penas de hasta siete años de prisión.

"Ha llegado la hora de que la sexualidad entre personas del mismo sexo sea discriminalizada", añadió el magistrado. "Los heterosexuales están autorizados a expresar su sexualidad sin problemas pero lo mismo no se aplica al demandante", explicó el juez, asegurando que "negarle el derecho de tener relaciones sexuales como le parezca es discriminatorio".

Neela Ghoshal, de la organización Human Rights Watch (HRW), aseguró que el fallo es "una señal estimulante para la dignidad humana, la vida privada y la igualdad", en un mensaje en Twitter.

