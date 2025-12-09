Donald Trump advierte que Nicolás Maduro "tiene los días contados"

El presidente Donald Trump advirtió que Nicolás Maduro “tiene los días contados” como presidente de Venezuela, en medio de especulaciones de que Estados Unidos podría llevar a cabo ataques terrestres contra ese país.

Trump, en una extensa entrevista con Politico, se negó a descartar una invasión estadounidense de Venezuela mientras reiteraba su determinación de combatir el tráfico ilegal de narcóticos hacia EE.UU.

El presidente estadounidense ha planteado la idea de ataques terrestres durante meses y el Pentágono ha atacado a más de 20 supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en alta mar.

Trump también ha sugerido que podría atacar a otros países por tráfico ilegal de drogas además de Venezuela. Ante la pregunta de si consideraría acciones similares contra intereses mexicanos o colombianos, el mandatario respondió: “Claro que lo haría”.

La administración Trump ha estado bajo presión por los ataques a embarcaciones, y algunos legisladores afirman que no existe justificación legal para las operaciones. Estas críticas aumentaron tras informes de que en uno de los casos se ordenó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes del primero en el mar.

