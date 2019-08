Trump no devaluará el dólar durante guerra comercial con China

Josh Wingrove

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no devaluará el dólar en medio de una creciente guerra comercial con China que ha desatado medidas de represalia en el comercio y la política monetaria. "No, no tenemos que hacerlo", dijo Trump el viernes cuando se le preguntó si planeaba devaluar el dólar estadounidense.

“Tenemos la moneda más segura del mundo. Tenemos el estándar del mundo”, dijo el presidente cuando salía de la Casa Blanca a una recaudación de fondos en Hamptons.

Trump agregó que, si la Reserva Federal recortara las tasas de interés, "el dólar bajaría automáticamente un poco", lo que aliviaría la presión sobre los exportadores.

Dentro de la Casa Blanca, los partidarios de línea dura han presionado para que el Tesoro intervenga directamente en los mercados de divisas al señalar una desaceleración en la fabricación estadounidense, que muchos economistas han atribuido a los aranceles impuestos por Trump y la incertidumbre en torno a su guerra comercial con China.

La semana pasada, Trump dijo que los nuevos aranceles a las importaciones chinas entrarán en vigencia el 1 de septiembre, con lo que se rompe una tregua alcanzada con el presidente Xi Jinping semanas antes y desató medidas de represalia sobre el comercio y la política monetaria que arriesgan con acelerar una lucha geopolítica más amplia entre los dos países.

Los negociadores comerciales están programados para reunirse nuevamente en Washington en septiembre. Pero Trump, el viernes, dijo que las conversaciones podrían cancelarse en medio de la reciente escalada.

"Veremos si mantenemos o no nuestra reunión en septiembre", dijo Trump. “Si lo hacemos, está bien. Si no lo hacemos, está bien”, graficó.