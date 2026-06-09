Wall Street rebota impulsado por la IA mientras cede el petróleo y crece la expectativa por la Fed

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial extendieron su recuperación por segunda jornada consecutiva, mientras los precios del petróleo retrocedían tras una moderación de las tensiones en Oriente Medio.

SpaceX se prepara para la mayor salida a bolsa de la historia y anticipa una nueva fiebre por la inteligencia artificial

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban un 0,8%, impulsados por sólidas ganancias previas a la apertura en fabricantes de chips como Marvell Technology Inc. y Micron Technology Inc. Los contratos del S&P 500 subían un 0,5%, mientras que el Stoxx Europe 600 avanzaba un 0,6%.

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El ánimo de los inversionistas recibió apoyo de los menores costos energéticos, con el Brent cayendo un 2% hacia los US$92 por barril. Israel e Irán acordaron poner fin a sus ataques mutuos, mientras que el presidente Donald Trump reiteró sus afirmaciones de que un acuerdo de paz entre EE.UU. y Teherán estaba cerca de concretarse.

Tras una breve pausa en el rally que llevó a las acciones a máximos históricos, los operadores vuelven al mercado con la expectativa de que las utilidades corporativas sigan respaldando nuevas alzas. La presentación confidencial de OpenAI para una oferta pública inicial y la fuerte demanda por la venta de acciones de SpaceX también recordaron el enorme potencial de crecimiento de la inteligencia artificial y la necesidad de inversión en el sector.

Si bien la inteligencia artificial “ha impulsado un sólido rally hasta ahora, también conlleva un elevado riesgo de correcciones, que inevitablemente ocurrirán dada la naturaleza dinámica del desarrollo del sector”, afirmó Guillermo Hernández Sampere, responsable de trading de MPPM.

En los mercados cambiarios, el dólar se encaminaba a una segunda jornada consecutiva de pérdidas. Los bonos del Tesoro avanzaban modestamente, mientras los operadores reducían sus apuestas a nuevas alzas de tasas en EE.UU.

Las advertencias sobre la posibilidad de que el avance de las acciones sea irregular siguen acumulándose. Estrategas de Citigroup Inc. señalaron que los operadores están incrementando agresivamente las posiciones cortas sobre acciones estadounidenses, mientras las apuestas alcistas sobre el sector tecnológico continúan en niveles elevados.

La caída cercana al 5% del Nasdaq 100 registrada el viernes solo ha reducido parcialmente la exposición de los inversionistas, según el equipo de Citi liderado por David Chew.

Las próximas semanas estarán cargadas de eventos de riesgo relevantes, incluidos los datos de inflación que se publicarán el miércoles y la primera decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, prevista para el 17 de junio.

“Si los riesgos inflacionarios continúan aumentando, una reevaluación más agresiva de la trayectoria de la Fed podría desafiar fácilmente las valoraciones actuales y descarrilar a los mercados bursátiles”, afirmó Wolf von Rotberg, estratega de renta variable de Bank J Safra Sarasin.

El oro se mantenía estable cerca de los US$4.330 por onza. El atractivo del metal precioso se ha debilitado de manera constante desde el máximo superior a US$5.400 alcanzado en enero, después de que la guerra en Medio Oriente alterara las expectativas sobre la política monetaria estadounidense, desplazando las apuestas desde recortes de tasas hacia posibles aumentos.

Citigroup redujo su precio objetivo para el oro a tres meses a US$4.000 por onza desde US$4.300, citando la posibilidad de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal este año.

“A más largo plazo mantenemos una visión alcista sobre el oro, pero creemos que a corto plazo representa una inversión de riesgo extremadamente elevado para quienes no cuenten con márgenes amplios de protección y horizontes de inversión prolongados”, escribieron analistas liderados por Kenny Hu. Citi mantuvo sin cambios su objetivo para el metal a entre seis y doce meses en US$5.000 por onza.

Principales movimientos del mercado

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían 0,4% a las 6:54 a.m. de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 subían 0,7%.

Los futuros del Dow Jones avanzaban 0,2%.

El Stoxx Europe 600 subía 0,6%.

El índice MSCI World subía 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot bajaba 0,2%.

El euro subía 0,3% hasta US$1,1567.

La libra esterlina subía 0,4% hasta US$1,3394.

El yen japonés se mantenía prácticamente sin cambios en 160,17 por dólar.

Criptomonedas

Bitcoin bajaba 1,3% hasta US$62.662,3.

Ether bajaba 1,1% hasta US$1.671,46.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba un punto básico hasta 4,55%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años se mantenía estable en 3,06%.

El rendimiento del bono británico a 10 años bajaba un punto básico hasta 4,93%.

Materias primas