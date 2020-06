TikTok está en la lista negra de China

Tim Culpan

Los reguladores de internet de China están de vuelta. Esta vez, el objetivo de su ira es el streaming de videos en vivo.

Los dueños de al menos 10 de las aplicaciones de streaming en vivo del país fueron penalizados por la Administración del Ciberespacio de China por la transgresión más bien vaga de permitir contenido vulgar y objetable en sus servicios. ByteDance Inc., propietario de TikTok, Bilibili Inc., Huya Inc., DouYu International Holdings Ltd., Baidu Inc. y NetEase Inc. están en la lista, con castigos que van desde impedir el registro de nuevos usuarios hasta suspender actualizaciones de contenido, informó Bloomberg New, citando al regulador del Gobierno. Algunos determinados realizadores de streaming en vivo fueron incluidos en listas negras, señaló.

No debería sorprendernos que Pekín interviniera, y ciertamente no debería sorprendernos lo que viene después.

La compañía de juegos NetEase y su rival más grande, Tencent Holdings Ltd., que tiene una participación accionaria en algunas de las firmas mencionadas, están familiarizadas con este ciclo de infracción y reforma. Hace dos años se vieron afectados por una demora en la aprobación de nuevos títulos de juegos, interrupción que redujo los ingresos y puso en entredicho este negocio extremadamente lucrativo.

Tencent regresó de esta interrupción con un nuevo juego patriótico llamado “Homeland Dream”, desarrollado con el periódico estatal People’s Daily y lleno de consignas comunistas.

Tencent también se vio envuelto en escándalos el año pasado por un tuit del gerente general de Houston Rockets, Daryl Morey, que provocó la ira de China. La compañía de internet terminó suspendiendo “voluntariamente” las transmisiones de los partidos de la Asociación Nacional de Baloncesto. Mi predicción fue que veremos más fútbol chino en las plataformas de contenido de Tencent: Xi Jinping es conocido por ser fanático del deporte.

Alibaba Group Holding Ltd., que no es el objetivo de esta ofensiva, también sabe cómo quedar bien parado con Pekín. Es el productor de la aplicación de ideología comunista “Study to Make China Strong”, y su filial de tecnología financiera Ant Financial lanzó un sistema de crédito que ayuda a mantener a los ciudadanos en un camino provechoso.

Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que el contenido en vivo apareciera bajo el microscopio. Si bien los ejércitos de censuradores y kilómetros de centros de datos de Pekín hacen un trabajo bastante bueno en cuanto a interceptar nefarios mensajes instantáneos en el servicio de mensajería WeChat, de Tencent, su trabajo se hace más fácil gracias a los propios esfuerzos de la compañía para garantizar que no se exprese en sus plataformas nada que constituya traición. Otros proveedores de contenido, como el proveedor de motores de búsqueda Baidu, conocen cómo funciona: censúrese antes de que Pekín lo haga por usted.

Sin embargo, el streaming de videos es difícil. Los moderadores miran docenas de videos a la vez, generalmente sin sonido, lo que dificulta encontrar contenido prohibido cuando el protagonista hace poco más que hablar o cantar.

El año pasado, una adolescente de Nueva Jersey logró sortear a los censuradores de TikTok con una publicación que aparentemente lucía como un consejo de belleza, pero que en realidad se convirtió en una reprimenda del trato de Pekín a los musulmanes uigures. ByteDance paralizó su cuenta cuando se enteró de la publicación, solo para restaurarla nuevamente después de una protesta internacional. La compañía ha negado acusaciones de que sus algoritmos privilegian el contenido a favor de China.

En esta última ofensiva, es poco probable que Pekín prohíba explícitamente el contenido anticomunista. En su lugar, los reguladores se centrarán en la “integridad”, como evitar la adicción al juego entre adolescentes o videos demasiado eróticos. Estos son valores familiares que todos pueden respaldar.

Pero cuando se flexibilicen las restricciones, es probable que una nueva generación de felices streamers patriotas se conviertan en las nuevas estrellas del mercado de videos en vivo.