Cristina Kirchner confirmó que será candidata en PBA por la Tercera Sección Electoral

Hacia el filo de la jornada de este lunes, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que se presentará como candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante una entrevista televisiva donde cuestionó la decisión de desdoblar las elecciones instrumentada por el gobernador Axel Kicillof y tiró dardos contra el presidente Javier Milei.

El equipo periodístico del programa "QR" analizó en términos políticos las distintas implicancias de la confirmación de CFK, que sucede tras la demostración de fuerza que Kicillof hizo el sábado en el acto de lanzamiento de su nuevo espacio denominado "Movimiento Derecho al Futuro". La expresidenta subrayó la necesidad de que el peronismo vaya unido tanto en las elecciones del 7 de septiembre —en provincia de Buenos Aires— como en las del 26 de octubre, fecha en que se desarrollarán los comicios a nivel nacional. Si bien, según mencionó, la unidad no garantiza el triunfo, deslizó que sin ésta las chances de ganarle la pulseada a La Libertad Avanza serían escasas.

CFK competirá por la Tercera Sección Electoral, que cuenta con más de 5 millones de electores y donde el peronismo no conoce la derrota desde 1997.

Los tiempos se acortan y la confirmación de la candidatura de la líder del PJ le imprimirá un dinamismo mayor a la recta final que separa su decisión del 9 de julio, día en que cierra la presentación de alianzas. Diez días después, el 19 de julio, es la fecha plazo para presentar las candidaturas.

En el programa miraron la candidatura por el prisma de la justicia. Cristina Kirchner, que tiene dos condenas confirmadas, presentó meses atrás ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el último medio que podría separarla de la cárcel: un recurso de queja ante el máximo tribunal, que aún no se ha expedido al respecto. De rechazarlo, la expresidenta podría ir a prisión. "Si la Corte tomara una decisión hoy, sería contra una candidata. Ayer, no", analizó el periodista Hernán Letcher, en referencia a que el panorama no solo cambió la noche de este lunes para la política sino también para la justicia.

Cristina Kirchner reapareció con una entrevista en vivo: "Gobierna una derecha anti Estado y esotérica"

¿Cristina habrá intuido que la Corte estaba por pronunciarse y por eso adelantó su confirmación? ¿El máximo tribunal tomará alguna decisión antes del cierre de listas?. Todos esos aspectos fueron analizados con detenimiento por los periodistas Martín Granovsky, Mariano Hamilton, Hernán Letcher, Irina Hauser y el conductor del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Pablo Caruso.

FPT