El vínculo entre el PRO y LLA se resquebraja y se debilitan las chances de una alianza electoral

Con una votación que terminó en 36 votos a favor, 35 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Senadores rechazó el miércoles el proyecto de Ficha Limpia que había sido impulsado por Silvia Lospennato, candidata a legisladora porteña por el PRO. Aunque tenía media sanción, no logró los 37 votos necesarios para su aprobación debido al sorpresivo cambio de postura de dos senadores misioneros, lo que encendió las sospechas sobre el rol del Gobierno, aspecto fue debatido en el programa "Comunistas", conducido por Juan di Natale en Bravo TV.

El proyecto de ley, que buscaba imposibilitar candidaturas nacionales de quienes posean condenas ratificadas en segunda instancia, no podrá ser tratado hasta 2026.

Agustín Rombolá, abogado e integrante del equipo habitual del programa que se emite de lunes a viernes a las 20.30, expresó: “La realidad es que La Libertad Avanza (LLA) no buscaban que el proyecto avanzara porque no querían darle esa victoria a Lospennato. Tendrán que tratarlo desde cero el próximo año y en ambas cámaras”, explicó. El conductor le respondió: “¿No crees que al no darle esa victoria la dejaron en una posición de víctima que podría beneficiarla en su campaña electoral?”.

“Existe un claro pacto de impunidad. Esto le permite a Cristina Kirchner y a los kirchneristas corruptos presentarse como candidatos. Es un escenario que algunos buscaban”, fue la contundente declaración de Lospennato sobre el rechazo de su propuesta.

Silvia Lospennato, golpeada tras la caída de Ficha Limpia: "La quieren a Cristina jugando en la cancha"

El psicoanalista Sergio Zabalza, miembro asiduo a la mesa de intelectuales y periodistas, examinó el impacto del resultado: “El rechazo no le conviene a LLA porque fortalece al kirchnerismo y pone en duda las estrategias del partido violeta, que aún no ha mostrado resultados concretos para la gente”, apreció.

El abogado en la mesa, dirigiéndose directamente a la candidata a legisladora, lanzó una crítica más dura: “Si confiabas tanto en Javier Milei, ¿por qué no apoyaste la lista de Adorni? ¿No será que estás siendo utilizada para un proyecto de poder más nefasto que el del presidente y su partido?”, disparó.

La votación de Ficha Limpia dejó expuesta la fractura entre LLA y el PRO

La negativa parlamentaria al proyecto no solo altera el grado de alianzas entre LLA y el PRO sino que también marca un giro en el panorama electoral de la ciudad de Buenos Aires. Según Rombolá, “va a existir una gran polarización de votos entre Lospennato y Adorni, situación que afectará las alianzas políticas en octubre. Todo indica que, con el cierre de listas en agosto, ambos irán por separado”, en referencia a los comicios del domingo 26 de octubre que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras de Diputados y de Senadores durante los próximos dos años.

MVS / FPT