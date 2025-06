Violencia de género: alertan por el "negacionismo" del Gobierno y la necesidad urgente de políticas públicas

“Lo personal es político”, afirmó Daniela Gasparini, integrante del Observatorio Mumalá, al referirse al contexto actual de la violencia de género en Argentina. “Esa frase viene con mucho anclaje. Cuando hablamos de violencia de género no hablamos de un problema individual sino de problemáticas sociales. Se intenta reducir esto al ámbito privado, como si fuera un asunto personal. Muchas veces se escucha que ‘el violento es un enfermo’, pero no lo es. Es un hijo sano del patriarcado”, aseguró la activista.

Gasparini remarcó en conexión telefónica con las periodistas del programa "Soy casta", que la problemática social estuvo invisibilizada durante mucho tiempo, especialmente antes del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en 2015. Desde entonces, las estadísticas se volvieron herramientas claves para visibilizar lo que antes se negaba. “Contabilizar es la forma de demostrar que esto es una realidad. Si no lo medimos no hay manera de prevenirlo. Lamentamos tener que seguir contando víctimas desde aquel primer Ni Una Menos hasta hoy, pero es la única manera de mostrar que esto no paró”, expresó.

Según los registros del Observatorio Mumalá, además de los femicidios consumados, hubo más de dos mil intentos durante los últimos años. “Hay un femicidio cada dos intentos. Estas cifras evidencian que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática que necesita atención estatal urgente”, advirtió Gasparini.

Desde la organización insisten en que el femicidio es apenas la expresión más extrema de una desigualdad estructural de género. “Es la dominación más pura. Pero antes de eso hay violencia psicológica, económica y simbólica. Nos desarrollamos en una cultura que nos dice ‘vos sos una nena, vas a ser sensible, vas a criar a tus hijos’, y terminamos creyendo que ese es nuestro único rol”, analizó.

Finalmente, Gasparini expresó su preocupación por el contexto político actual. “Todas las mujeres pasamos por situaciones de violencia alguna vez en la vida, y en la era Milei corremos más riesgo. El presidente tiene un discurso negacionista. Niega los femicidios, y eso pone en riesgo a todas. Se desmantelan políticas públicas, se cierran programas, y se invisibiliza una problemática que sigue matando mujeres”, concluyó.

Desde Mumalá piden que el Estado no solo reconozca esta realidad, sino que implemente políticas concretas y efectivas para prevenir, asistir y proteger a quienes atraviesan situaciones de violencia. Porque visibilizar salva vidas, y negar, las pone en peligro, según se evaluó en la mesa del programa.

BR / FPT