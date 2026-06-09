Afirman que para abandonar la vacunación contra la fiebre aftosa “tiene que ser una discusión muy sanitaria y dejar lo económico de lado”

El dirigente de Federación Agraria Argentina y productor agropecuario, Ulises Forte, evaluó en Canal E el impacto del reconocimiento sanitario otorgado a Brasil por China, la situación de la ganadería argentina y las dificultades que enfrenta el sector por la falta de competitividad y la caída del consumo interno.

Sobre la nueva condición sanitaria de Brasil como país libre de fiebre aftosa sin vacunación, Ulises Forte afirmó que, “la verdad que no nos podemos preocupar por las alegrías ajenas”, y destacó que el vecino país “ha logrado tratos sanitarios muy importantes”.

Surgen dudas sobre lo que ocurrirá con el mercado chino

Aún así, consideró que la medida no tendrá grandes consecuencias para Argentina en el mercado chino. “Yo creo que a nosotros nos puede afectar mucho el mercado porque es una extractora de carne tremenda que no hay forma de abastecerlo”, explicó. Actualmente, señaló que, “hoy el 70% de las exportaciones son a China”, por lo que consideró necesario diversificar destinos para reducir la dependencia del gigante asiático.

Respecto de la posibilidad de abandonar la vacunación contra la fiebre aftosa, Forte pidió prudencia. “Tiene que ser una discusión muy técnica y muy sanitaria, y dejar lo económico de lado”, sostuvo.

El sector ganadero todavía no ve con buenos ojos el dejar de vacunar

Además, advirtió que, “no estamos en condiciones de dejar de vacunar inmediatamente”, aunque reconoció que el país avanza hacia un nuevo estatus sanitario. “Con mucha responsabilidad, y hay que pensar mucho más en la cuestión sanitaria que en los mercados de esta vuelta”, agregó.

En relación con la trazabilidad y la plataforma BICECARNE, el entrevistado aseguró que las exigencias provienen de los compradores internacionales. “El tema de forestación son exigencias que te ponen los compradores”, explicó, y destacó que la inscripción en la plataforma “no tiene ningún costo económico por ahora y no tiene ninguna restricción”.

No obstante, advirtió que la implementación de la trazabilidad individual presenta dificultades: “La discusión pasa porque hubo demasiada urgencia para implementarlo y con muchas falencias que hay que solucionarlas”.