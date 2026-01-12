El economista, Aldo Abram, conversó con Canal E y se refirió a la evolución del consumo, la actividad de las PyMEs, la inflación y el proceso de reestructuración productiva que atraviesa Argentina, a partir de los últimos datos difundidos por la CAME.

“Desde mediados del año 2024 y hasta principios del 2025, el consumo tuvo un fuerte aumento”, señaló Aldo Abram, aunque aclaró que ese crecimiento no se reflejó plenamente en los supermercados. “Claramente no era el lugar para ver ese aumento del consumo”, afirmó, y explicó que ante la percepción de crisis los argentinos tienden a ahorrar en dólares y postergar gastos.

Los argentinos y el ADN de ahorrar en dólares

Asimismo, sostuvo que esa conducta defensiva se activa de manera recurrente: “Los argentinos, con tantas crisis que hemos vivido, cuando vemos aproximarse una, lo que hacemos como actitud defensiva, que ya lo tenemos incorporado en nuestro ADN, es empezar a ahorrar y comprar con esos ahorros dólares”. Según detalló, ese comportamiento impactó negativamente en el consumo y la inversión durante 2023.

Abram explicó que el recorte no se produce en los bienes esenciales. “Vos no cortás, cuando estás ahorrando, en comida y en medicamentos, porque si no te morís”, afirmó. En cambio, el ajuste se da en bienes durables y gastos prescindibles: “¿No cambiás de heladera? ¿No pintás la casa? En esas cosas que son prescindibles es donde vos recortás tu gasto”.

Luego, manifestó que hacia mediados de 2024 comenzó un proceso inverso. “La gente empieza a ver, che, pero parece que no viene la crisis”, explicó. En este sentido, agregó que el consumo reprimido comenzó a recuperarse: “Lo que empiezan a hacer es a recuperar esos consumos”.

La incertidumbre electoral y el impacto en el consumo

Sin embargo, ese proceso volvió a interrumpirse en 2025. “A partir del segundo trimestre del 2025, la incertidumbre electoral fue creciente y de vuelta los argentinos activamos nuestro ADN y empezamos a recortar gastos para comprar dólares”, señaló el entrevistado.

De cara al futuro, se mostró más optimista. “En la medida que vayamos viendo ese cambio de rumbo, cada vez nos vamos a animar más a volver a consumir”, afirmó, y anticipó una mejora gradual hacia 2026. Incluso destacó señales recientes: “La recuperación está sucediendo”.