Alivio impositivo para las entidades bancarias: en qué consiste la nueva medida impulsada por el Banco Central

El editor de economía de Infobae, Fernando Meaños, dialogó con Canal E y evaluó las nuevas medidas del Banco Central que permiten a los bancos radicar cuentas en distritos con menor carga impositiva y explicó cómo el crecimiento de los bancos digitales y de Mercado Pago está transformando el sistema financiero argentino.

Fernando Meaños sostuvo que la decisión del Banco Central “puede pasar como una medida técnica y puede llegar a transformarse en algo muy de fondo”.

El sector provincial intensifica la presión impositiva

Asimismo, explicó que el Gobierno mantiene una disputa con provincias y municipios por la presión tributaria. “Mientras el Gobierno Nacional asegura estar aliviando la carga impositiva tanto para las personas como para las empresas, en las provincias y en los municipios, sobre todo en el caso de las provincias con ingresos brutos, la cosa parece ir en sentido contrario”, afirmó.

Según detalló Meaños, los bancos vienen cuestionando especialmente el impacto de Ingresos Brutos y las tasas municipales. “Hay algunos distritos donde, por ejemplo, la alícuota de ingresos brutos llega al 9%, un nivel muy alto”, señaló.

Además, remarcó que, “hay también muchos municipios en la provincia de Buenos Aires, pero también en otros lugares del país, donde las tasas municipales también resultan una carga fuerte para los bancos”.

En qué consiste la nueva medida del Banco Central

El entrevistado explicó que la medida del Banco Central habilita a las entidades financieras a elegir dónde radicar las cuentas abiertas digitalmente. “Las cuentas que se abran de manera remota podrán radicarse en cualquier sucursal”, indicó. Y agregó: “Tu banco la puede tranquilamente radicar en CABA o en otra provincia donde la carga impositiva sea menor”.

A su vez, remarcó que el objetivo es reducir el impacto impositivo sobre las entidades financieras: “Lo que determina el Banco Central es que a partir de ahora todas las cuentas que se abran por vía remota el banco las puede radicar en la sucursal que quiere y con eso por supuesto va a elegir cuáles son los distritos que tienen una carga impositiva más baja”.