Andy Tow: “El proyecto de ley de modernización laboral todavía es un borrador”

El analista político, Andy Tow, habló con Canal E y se refirió a la falta de definiciones que gira en torno a la reforma laboral que impulsará el Gobierno como uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias que se darán en el Congreso.

Andy Tow explicó que aún reina una fuerte incertidumbre sobre el texto final: “El proyecto de ley de modernización laboral pasó por conocido como Consejo de Mayo y todavía es un borrador”.

Qué se modifica con la reforma laboral

Asimismo, detalló que lo circulante hoy es un documento “bastante extenso, con más de 100 artículos, que modifica no sólo la ley del contrato de trabajo, sino también la ley de empleo, las convenciones colectivas, diversos estatutos específicos laborales, el trabajo a domicilio y PyMEs".

Tow advirtió que incluso hay capítulos que exceden el eje laboral: “Hay una serie de negociaciones, borradores e incluso hay una, incluye una reforma tributaria, que no sabemos si realmente la van a incluir”.

El rol de Patricia Bullrich y su debut como senadora

También destacó la apuesta política dentro del oficialismo: “Patricia Bullis quiere hacer de esto su primer triunfo, su primer trabajo”. Y recordó su antecedente: “Ella tiene la experiencia de haber sido ministra de Trabajo de de la Rúa”.

El entrevistado se refirió al plazo que se propone el Gobierno: “Es como medio de una misión imposible que se está planteando la ministra de sancionar la ley hasta el fin de mes, considerando la extensión que tiene y el hecho de que tiene que pasar por las dos cámaras”.

En este sentido, anticipó una resistencia opositora: “Uno tiene la expectativa de que el peronismo va a resistir lo más posible los cambios, porque realmente afectan cuestiones muy fundamentales de la ley del contrato de trabajo”.