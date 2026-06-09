ARCA intensifica los controles fiscales: alertan por diferencias entre billeteras virtuales y facturación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó durante 2026 sus mecanismos de fiscalización y amplió las causales por las cuales puede detectar inconsistencias fiscales en contribuyentes y monotributistas. Así lo explicó la tributarista Elisabeth Piacentini, quien destacó que el organismo está enviando cada vez más notificaciones preventivas antes de avanzar con requerimientos formales.

Según la especialista, “ARCA este año agregó una serie de motivos por los cuales puede haber discrepancias”, incorporando alrededor de 82 posibles causales que pueden surgir a partir de controles cruzados de información. Estas comunicaciones funcionan como una instancia previa a una fiscalización electrónica, permitiendo al contribuyente revisar las diferencias detectadas y regularizar su situación.

“Notifica previamente que hay una discrepancia y uno puede ver a qué se debe”, explicó Piacentini. Además, remarcó que estas alertas están llegando de manera masiva en las últimas semanas y que constituyen una oportunidad para corregir errores antes de que se inicie un procedimiento más complejo.

Crecen los cruces entre billeteras virtuales y facturación

Uno de los principales focos de control está puesto en las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y tarjetas de crédito. De acuerdo con la especialista, ARCA está comparando los montos cobrados por estos medios de pago con los ingresos efectivamente facturados por cada contribuyente.

“Están llegando mayoritariamente estas últimas semanas todo lo que es el cruce de las ventas en billeteras digitales o ventas con tarjeta de crédito con respecto a la facturación”, señaló.

Piacentini explicó que las plataformas de pago electrónico reportan información de manera permanente al organismo recaudador. “Todo lo que se cobra por billeteras virtuales es informado a ARCA día a día”, afirmó, lo que permite detectar rápidamente diferencias entre los movimientos registrados y las declaraciones realizadas.

Qué deben hacer los contribuyentes

La especialista advirtió que algunos contribuyentes creen erróneamente que los cobros realizados mediante billeteras virtuales tienen menores niveles de control que otros canales financieros. Sin embargo, aseguró que ocurre exactamente lo contrario. “Sí, tienen que serlo. Porque esto está cruzado”, sostuvo al referirse a la necesidad de que la facturación refleje con precisión todos los ingresos percibidos.

Asimismo, destacó que las billeteras virtuales informan más datos que las entidades bancarias tradicionales. “Un banco informa a ARCA solamente cuando se mueven más de 50 millones de pesos por mes. En cambio, las billeteras informan todo”, explicó.

Por último, recomendó prestar especial atención al domicilio fiscal electrónico y a las notificaciones enviadas por el organismo. “Es importante estar enterado de estas diferencias y poder salir a regularizarlas o bien a defenderlas”, concluyó.