Argentina importará 5.000 toneladas de acero en caños desde China: “Van a cerrar muchas PyMEs que dependen de la cadena de valor”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, analizó para Canal E la escalada de importaciones de productos terminados y la competencia directa con China, las cuales encendieron las alarmas en el sector industrial argentino.

Ariel Maciel señaló que la apertura importadora ya no se limita a insumos, sino que avanza con fuerza sobre bienes terminados: “La situación de las importaciones en la Argentina ha dado un salto muy fuerte”. Sobre la misma línea, agregó que el Gobierno usó esa vía para intentar “bajar la inflación y los precios en distintos canales”.

Desbalance en los productos que llegan a Argentina

Asimismo, destacó casos recientes que ilustran este viraje. “Hablábamos de los 150 colectivos de pasajeros urbanos que van a estar recorriendo la ciudad de Buenos Aires y que fueron fabricados completamente en China”, recordó. Además, mencionó que, “vienen galpones enteros armados desde barcos y se arman aquí en la Argentina”.

Según Maciel, este escenario implica un cambio profundo: “Las empresas argentinas empiezan a competir directamente con China”. También dijo que sería lógico en un mercado global, pero “tiene algunas cuestiones que son las que viene planteando Paolo Rocca”.

El conflicto estalló alrededor del megaproyecto que permitirá exportar GNL desde Vaca Muerta al mundo. La obra requiere miles de toneladas de cañerías para el tramo terrestre y el tramo submarino. En la primera licitación ganó una empresa china, desplazando a Techint: “Se importan, ya llegaron a la Argentina vía barco, 5.000 toneladas de acero en caños y que podrían haberse hecho en la Argentina”.

El grupo Techint no pudo competir contra China

El entrevistado remarcó el golpe para la empresa local: “El grupo Techint presentó su oferta y le fue bastante mal, estuvo dentro de las que no, no estuvo ni siquiera segunda”. Para la compañía, el problema no es solo el precio, sino el impacto en toda la cadena industrial: “Si se importan totalmente de China, los caños, van a cerrar muchas PyMEs en la Argentina que dependen de la cadena de valor”.

Por otro lado, explicó por qué las empresas chinas ofrecen precios imposibles de igualar: “Tienen mucho respaldo del Estado, muchas incluso son del Estado, cuentan con subsidios internos, beneficios fiscales y financieros”.