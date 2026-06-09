Argentina se posiciona como un referente en genética animal: “Vienen de países de América a comprar nuestra genética"

En el marco del Congreso Nacional del Foro Argentino de Genética Bovina, que se realiza en Alta Gracia, Córdoba, el consultor ganadero, Fernando Canosa, pasó por Canal E y destacó el potencial de crecimiento de la producción vacuna argentina y remarcó que el mundo atraviesa una fuerte demanda de proteínas animales.

Fernando Canosa explicó que el encuentro pone el foco en los avances tecnológicos aplicados a la genética bovina. Según señaló, actualmente la selección de reproductores se realiza sobre la base de información objetiva vinculada con productividad, calidad de carne y eficiencia ambiental. "Hoy en día la elección de cualquier reproductor está basada en números objetivos", afirmó.

En qué consisten las nuevas herramientas reproductivas

Además, destacó la importancia de las nuevas herramientas reproductivas y sostuvo que, "lo que más revolucionó en los últimos años fue la inseminación a tiempo fijo". En ese sentido, explicó que esta tecnología permite incorporar rápidamente genética superior y mejorar los índices productivos.

Canosa aseguró que el país ocupa un lugar de liderazgo internacional en materia genética. "Argentina como es un gran productor de genética, vienen de países limítrofes, vienen de países de América a comprar nuestra genética", indicó. Y agregó: "Somos un referente mundial en lo que tiene que ver con la genética animal".

Crisis de oferta de carne vacuna en el mundo

Asimismo, describió un escenario internacional caracterizado por la escasez de oferta y un crecimiento sostenido de la demanda. "El mundo en este momento está padeciendo una crisis de oferta", afirmó, y precisó que la caída productiva afecta a Estados Unidos, Brasil, Australia y también a Argentina.

Para explicar la situación, el entrevistado utilizó una comparación gráfica: "Yo siempre digo que la oferta sube por la escalera y la demanda va por el ascensor". También remarcó que cada vez más países incorporan proteína animal a sus dietas y sostuvo que Argentina tiene un enorme potencial de expansión. "Argentina tiene una capacidad de crecimiento fenomenal para poder abastecer de carne al mundo", aseguró.

Incluso proyectó un fuerte incremento de la producción nacional: "Seguramente de acá a unos años, cuando hablemos que hoy estamos en los 3 millones, vamos a estar ya en 5 millones y un poco más adelante podemos llegar a los 7, 8 millones".