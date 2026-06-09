Ariel Maciel advirtió sobre la crisis industrial: "Es probable que la industria expulse a medio millón de trabajadores de la formalidad"

La situación de las pymes industriales vuelve a encender señales de alarma. Según datos relevados por el Observatorio IPA, el sector enfrenta un escenario cada vez más complejo marcado por la caída de la rentabilidad, el cierre de empresas y el deterioro del empleo formal.

En diálogo con Canal E, el editor de Economía y Política de Perfil, Ariel Maciel, aseguró que las proyecciones para este año son preocupantes y advirtió sobre el impacto que podría tener la continuidad del actual contexto económico sobre la actividad productiva.

La industria teme una fuerte destrucción de empleo formal

Maciel señaló que las estimaciones que manejan distintas entidades industriales reflejan una situación crítica para el empleo registrado.

Según explicó, "es probable que la industria esté expulsando durante este año a medio millón de trabajadores de la formalidad", en referencia a empleados registrados que realizan aportes previsionales y cuentan con cobertura social.

El periodista remarcó que se trata de una proyección considerada conservadora por empresarios del sector y que podría agravarse si no aparecen medidas orientadas a la producción.

Crece la decepción entre los empresarios que apoyaron el modelo económico

Consultado sobre el ánimo del sector privado, Maciel sostuvo que muchos industriales que respaldaron inicialmente el programa económico comenzaron a manifestar un fuerte desencanto.

"Muchos que esperaban que esto funcionara hoy están realmente decepcionados por la situación", afirmó. Según detalló, la mayoría de los empresarios sigue respaldando el equilibrio fiscal, pero cuestiona el costo que está teniendo sobre la actividad productiva.

En ese sentido, destacó que el problema no pasa por el objetivo de alcanzar el superávit, sino por las consecuencias que está generando sobre las empresas y el empleo.

La competencia con importaciones y el impacto del RIGI

Maciel también se refirió a las dificultades que enfrentan las pymes para integrarse a las nuevas cadenas de inversión vinculadas a sectores estratégicos como la minería y la energía.

Como ejemplo, mencionó el caso del proyecto minero Vicuña, que decidió importar desde China una ciudad modular para alojar a los trabajadores de la explotación.

Según explicó, "vamos a estar importando no solamente las casas, sino que ese trabajo de origen", lo que implica una pérdida de oportunidades para proveedores nacionales que podrían haber participado de ese desarrollo.

Además, advirtió que competir con empresas extranjeras que cuentan con beneficios impositivos en sus países de origen dificulta aún más la inserción de las firmas argentinas.

Concursos de acreedores y problemas en la cadena de pagos

Otro de los factores que preocupa al sector es el deterioro financiero de las compañías. Maciel señaló que la cadena de pagos muestra niveles crecientes de tensión y que los embargos sobre cuentas empresarias agravan la situación.

En ese marco, destacó el crecimiento de los concursos preventivos de acreedores. Durante el primer trimestre judicial de 2026 se abrieron 92 expedientes en la Ciudad de Buenos Aires.

La cifra representa casi el 50% de todos los concursos registrados durante 2025, cuando se contabilizaron 190 casos en todo el año. Para el periodista, este dato refleja con claridad el nivel de estrés financiero que atraviesan numerosas empresas.

La preocupación del mercado por el escenario político

Además de los problemas económicos, Maciel aseguró que el sector privado sigue de cerca la evolución política y las señales que puedan surgir de cara a los próximos años.

Según explicó, parte del denominado círculo rojo busca una figura que garantice la continuidad del rumbo económico actual, pero con mayor estabilidad política.

En ese contexto, sostuvo que "todos están mirando a Patricia Bullrich" como una posible referencia para sostener ciertas políticas económicas sin replicar completamente el estilo de liderazgo del presidente Javier Milei.

Para Maciel, la evolución de la economía y la capacidad del Gobierno para resolver las incertidumbres políticas serán factores centrales para definir el comportamiento de los mercados y las expectativas empresarias en los próximos meses.