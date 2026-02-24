El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, pasó por Canal E y recordó el legado de Jorge Chemes tras su fallecimiento y analizó la situación del sector agropecuario, la realidad productiva en la Patagonia y el debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

“Realmente fue un golpe más que duro, no solamente para el gremialismo y nuestra entidad, sino como un ser humano con grandes valores. Y bueno, estos son avatares repentinos y sorpresivos, causan un gran dolor que todavía lo estamos asumiendo”, expresó Carlos Castagnani sobre el fallecimiento de Jorge Chemes.

El legado de Jorge Chemes en CRA

Asimismo, recordó que trabajó junto a Chemes durante su gestión en CRA y resaltó su estilo de liderazgo basado en el diálogo y el contacto permanente con los productores. “A ver, yo sinceramente tengo el honor de haber sido vicepresidente en la gestión de Jorge, acompañarlo más que en viaje, acompañarlo, y no olvidemos que nuestra entidad es una entidad que cubre todo el país”, señaló.

En ese sentido, Castagnani destacó su forma de conducir la entidad y su cercanía con el interior productivo: “Creo que Jorge transmitió, al margen de ser un luchador, una humildad que no puede estar en una entidad tan importante como CRA, se creía el dueño de la verdad, siempre se abrió al diálogo, a escuchar, a recorrer el país, escuchar los productores, que en definitiva es la fortaleza de cualquier entidad”.

La delicada situación del productor patagónico

Por otro lado, se refirió a la situación de los productores del sur del país, tras recorrer distintas zonas de la Patagonia afectadas por sequía, incendios y problemas sanitarios. “Creo que tenemos que valorar esas ganas de producir del productor patagónico porque está cargado por incendios, una parte de la Patagonia, otra parte por sequía, otra parte por la parte sanitaria”, explicó.

El entrevistado destacó que el contacto directo con los productores es fundamental para comprender la realidad del sector: “Porque el verdadero gremialismo no es la exclamación pública, sino el ir, recorrer y estar con los productores y uno aprende”.

Según relató, la actitud del productor frente a las dificultades sigue siendo uno de los mayores activos del sector. “El productor está con esos problemas, pero está desafiante porque están con una sequía y están pensando cómo van a solucionar este problema que le está atravesando”, comentó.