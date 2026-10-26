Carlos Castagnani advirtió que si un productor no está en la plataforma BICEC “va a tener un descuento a lo que nosotros llamamos castigo”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pasó por Canal E y advirtió sobre la incertidumbre que genera la exigencia de utilizar una única plataforma para certificar la trazabilidad de la hacienda.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó la posibilidad de que frigoríficos exijan a los productores adherirse a la plataforma BICEC Carne para comercializar su hacienda y apliquen descuentos a quienes no la utilicen. “Nosotros no es que estemos en contra de BICEC Carne, nosotros lo que objetamos es que hay ya frigoríficos que están exigiendo que sea por BICEC Carne, cuando sabemos que hay otra plataforma”, afirmó Carlos Castagnani.

Cuáles son las consecuencias que podrían caer sobre los productores

Asimismo, señaló que recogieron inquietudes de productores de distintas regiones y advirtió sobre las consecuencias de esta situación: “Ya están diciendo que si no está en la plataforma BICEC va a tener un descuento a lo que nosotros llamamos castigo y esa es la objeción que tenemos”.

Castagnani también confirmó que la entidad analizará los próximos pasos ante la incertidumbre que ya afecta la actividad comercial. “Ya estamos teniendo problemas, recién me comunico con gente de Formosa, ya hay varios remates de ferias que se han suspendido por esta incertidumbre”, explicó.

En ese contexto, remarcó la posición de CRA: “Esto no es un capricho para nada, esto lo quiero dejar muy en claro, pero primero que las plataformas son para premiar a aquel que hace ese trabajo extra que tiene un costo y no en castigar”.

La cadena cárnica necesita certidumbre

El titular de CRA insistió en que la discusión debe contemplar la privacidad de la información y las exigencias aplicadas a los distintos eslabones de la cadena cárnica. “Entonces creo que falta clarificar, todos tenemos la mejor intención, todos sabemos que tenemos una de las mejores carnes del mundo”, expresó.

También aseguró que la preocupación se repite entre productores de diferentes regiones del país: “Es una preocupación de todos los productores”.