Controversia por el Fondo de Asistencia Laboral: “Es un ahorro forzoso que le hacen cumplir al empleador”

La tributarista, Elizabet Piacentini, en comunicación con Canal E, analizó el proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno, una iniciativa que redefine indemnizaciones, vacaciones, banco de horas y crea un controvertido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Elisabet Piacentini explicó que el punto más polémico es la creación del FAL: “Este fondo lo llamaríamos como que es un ahorro forzoso que le hacen cumplir al empleador para que el día que tenga que desvincular a un empleado, tenga allí los fondos asignados”.

Cuál será la modalidad del FAL

Asimismo, aclaró que, “los sueldos van a este fondo y se pone a invertir hasta el momento en que yo lo necesite”, y detalló que sería administrado bajo supervisión de la CNV y recaudado por ARCA dentro del formulario 931.

Sin embargo, Piacentini señaló que el costo declarado como “neutro” tiene consecuencias: “El empleador que pague puntualmente este fondo va a tener tres puntos menos de pago en las contribuciones al SIPA”. Es decir, el sistema de jubilaciones, lo cual implica que, “lo que iba a jubilados ahora va a un fondo”.

Nueva forma de otorgar las vacaciones

Otra reforma significativa es la ampliación del período legal para otorgar vacaciones. Actualmente solo pueden darse entre diciembre y marzo, pero con el proyecto “se pueden dar las vacaciones entre el primero de octubre y el 30 de abril”, explicó.

Sobre la misma línea, la entrevistada comentó un punto clave sobre el cambio de poder entre las partes: “Ahora quedaría el poder más del empleador”. Esto se debe a que podrá decidir la fecha, con el único límite de que “cada tres años sí le tengo que dar las vacaciones en los meses de verano”.

También se introduce la posibilidad de dividir vacaciones: “Se puede particionar, nunca menos de siete días”. Sobre el banco de horas, explicó que, “vino a flexibilizar lo que es la jornada laboral”, permitiendo acumular horas en ciertos días para compensarlas en otros.