Cornejo: "Elon Musk quiere un libre comercio entre Europa, Norteamérica, y que no se impongan aranceles"

Elon Musk, empresario y uno de los hombres más ricos del mundo, deja su puesto en el gobierno de Donald Trump, confirmando que se aleja de la política para concentrarse en sus negocios, mientras persisten los desafíos globales relacionados con los aranceles y la economía mundial.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la analista política Fernanda Cornejo, quien confirmó que Elon Musk deja su cargo en el departamento de eficiencia gubernamental de Donald Trump. La decisión se debe, en parte, a los problemas económicos personales de Musk y su baja aprobación en las encuestas. “Tiene un rechazo de casi el 60% en cuanto a su gestión”, señaló.

Las tensiones con los aranceles de Donald Trump

Elon Musk ha sido crítico con las políticas de aranceles impuestas por Donald Trump, especialmente en relación con los aranceles sobre los vehículos. “Él quiere un libre comercio entre Europa, Norteamérica, y que no se impongan aranceles”, explicó Cornejo.

Esta postura contrasta con las políticas de Trump, que han generado tensiones con aliados como la Unión Europea. “La UE respondió imponiendo aranceles de hasta 28 millones de dólares a productos estadounidenses”, mencionó Cornejo.

Elon Musk y su relación con la política estadounidense

A lo largo de los años, Elon Musk ha sido cercano a diferentes figuras políticas, desde Barack Obama hasta Donald Trump. Cornejo reflexionó sobre este vaivén político: “Es de esperarse que un empresario se acerque al gobierno de turno para maximizar sus beneficios”. Aunque no se sabe si Musk se alejará completamente de la política, su capacidad de moverse en ambos bandos le otorga una ventaja estratégica.

¿Podría Elon Musk postularse para la presidencia de EE. UU.?

La posibilidad de que Elon Musk se postule como presidente de Estados Unidos es un tema recurrente, aunque, como señala Cornejo, “no puede ser candidato por no haber nacido en territorio estadounidense”. Sin embargo, la flexibilidad de las leyes estadounidenses y las propuestas de Trump para cambiar la constitución hacen que la situación no sea definitiva.

Cornejo agregó que, incluso si Musk fuera presidente, su poder de negociación sería limitado en comparación con su actual influencia fuera del gobierno.

¿Un futuro sin Musk en el gobierno de Trump?

Con la salida de Musk, otros magnates tecnológicos podrían acercarse al gobierno de Trump, sugiriendo una posible competencia entre empresarios. “Podrían acercarse mucho más los otros tecnomultimillonarios que estaban más distantes de Trump”, explicó la entrevistada. Musk, al ser una figura tan polarizadora, ha dejado espacio para otros actores en el panorama político y económico estadounidense.

El impacto de los aranceles en los millonarios y la economía global

La incertidumbre económica global, exacerbada por los aranceles de Trump y la situación de inflación y tasas de interés en EE. UU., está afectando a los grandes empresarios, quienes han experimentado pérdidas significativas.

Para finalizar, Cornejo resaltó que, aunque algunos puedan resistir, “este fenómeno no es aislado; es un fenómeno global que afecta a empresas en todo el mundo”.