Crece la inversión extranjera en minería y aseguran que, "podría representar el 10% de las exportaciones"

La minería se consolida como uno de los sectores con mayor potencial para generar divisas en Argentina. La especialista en comercio exterior, Yanina Lojo, analizó para Canal E que las proyecciones indican que el complejo minero podría representar cerca del 10% de las exportaciones nacionales durante 2026, impulsado por el crecimiento del litio, las inversiones extranjeras y nuevos proyectos productivos.

Yanina Lojo señaló que se trata de una tendencia que ya comenzó a observarse en los datos recientes del comercio exterior. En ese sentido, afirmó que, "es una tendencia que se está acentuando desde el principio de año" y destacó que, "dentro del top ten de productos exportados se ubica el carbonato de litio".

El sector minero suma relevancia en las exportaciones nacionales

Asimismo, explicó que, de acuerdo con las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, "las exportaciones, por lo menos del sector minero, podrían pasar a representar casi el 10% de las exportaciones nacionales".

Además, Lojo remarcó que el crecimiento del sector tiene una particular relevancia para la economía argentina porque genera ingreso neto de divisas. Según precisó, la minería es uno de los complejos "que aportan divisas de manera neta", ya que "generan exportaciones pero no demandan demasiados bienes importados, por lo menos por ahora".

Para dimensionar el fenómeno, recordó que, "las exportaciones en 2025 mineras fueron de 7.075 millones", mientras que las importaciones vinculadas al sector alcanzaron apenas "202 millones".

La inversión extranjera en el sector minero ya es récord

La entrevistada destacó que, "estamos en un momento en donde la inversión extranjera directa en minería está alcanzando récords históricos". En ese sentido, recordó que, "en 2024, que fue uno de los años de mayor ingreso de capitales de inversión extranjera directa en minería, hubo 4.500 millones invertidos", mientras que "en 2025 hablamos de unos 3.777 millones, pero se espera que este año ese valor sea todavía superior".

Al analizar el mercado cambiario y el ingreso de divisas, sostuvo que el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas no dependió exclusivamente del agro. Según explicó, "lo que ayudó al Banco Central a lograr el objetivo, a cumplir con la meta de compra de divisas de 10.000 millones en seis meses, no fue solamente la liquidación del sector agropecuario" y destacó especialmente el aporte energético: "También el fuerte ingreso por parte del sector energético, algo que no se preveía a principio de año".