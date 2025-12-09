Daniel Rosato: “Necesitamos diálogo con el Gobierno Nacional y no lo hay”

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas, expuso un panorama crítico para las pequeñas y medianas industrias argentinas.

Un rebote fugaz y una nueva caída

El especialista explicó que “hubo un pequeño rebote en octubre positivo para la industria, pero volvió a caer en noviembre fuertemente”, remarcando que el consumo masivo registró una baja del 9%, impactando de manera uniforme en todos los sectores productivos. Según Rosato, “el cierre de empresas es el común denominador”, lo que anticipa un panorama preocupante ante la ausencia de medidas que permitan recuperar la competitividad internacional.

Aseguró que las importaciones continúan creciendo mientras se reducen aranceles, afectando a industrias como la automotriz, textil, calzado y metalúrgica. Muchas plantas trabajan por debajo de su capacidad e incluso han dejado la producción para transformarse en importadoras. “El 80% de las empresas no fabrican: importan y dan servicio”, señaló.

La falta de créditos blandos profundiza la crisis en un fin de año complejo. Rosato afirmó que no existe diálogo con el Gobierno: “Necesitamos diálogo con el Gobierno Nacional y no lo hay”, al indicar que las solicitudes de reunión con el ministro Caputo no han sido atendidas.

Importaciones récord, energía más cara y salarios estancados

Durante la entrevista, Rosato enfatizó que el país avanza en la dirección contraria al mundo. Explicó que, mientras potencias como Estados Unidos ajustan aranceles para proteger su industria, Argentina permite la entrada masiva de productos a bajo costo, incluso usados. “Los crecimientos en las importaciones llegan en algunos casos a más de 100% desde 2023”, alertó.

El fenómeno no se limita a empresas: plataformas digitales permiten que cualquier persona importe productos, generando una sustitución directa de producción nacional. Según Rosato, “todo lo que estamos trayendo de afuera significa mano de obra que se deja en Argentina”.

A esto se suma un fuerte incremento en los costos energéticos: “La energía para el sector industrial va a aumentar entre 30% y 40%”, un golpe crítico para industrias que ya operan con baja actividad. Para Rosato, la ecuación competitiva se vuelve insostenible: “Somos un país con desarrollo energético, pero en vez de abaratar costos, aumentan permanentemente”.

Finalmente, advirtió que las reformas laborales no resolverán por sí solas los problemas estructurales: “Con la reforma laboral no vamos a solucionar el problema de la competitividad”.

