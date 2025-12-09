En diálogo con Canal E, el profesor de la Universidad Austral, Dante Romano, evaluó la baja de retenciones para el agro y explicó por qué el efecto será menor al que imaginaban los productores.

Una reducción celebrada, pero con menor potencia que la esperada

Para Romano, la noticia llega con una mezcla de alivio y cautela. “Siempre una reducción de impuestos es algo que uno recibe con gusto”, afirmó, aunque remarcó que el anuncio “tomó por sorpresa” al sector, que no esperaba cambios relevantes hacia el final del año.

Sin embargo, la magnitud del recorte decepcionó a muchos productores. Según el analista, “el nivel de la reducción no es tan significativo”, ya que los dos puntos menos para la soja y el trigo, y un punto para el maíz, están lejos del ajuste de principios de año, cuando las alícuotas se recortaron un 20%. Romano recordó además que recientemente hubo un período con derechos de exportación cero, lo que elevó las expectativas del campo: “En el imaginario del productor se apuntaba a una reducción superior”, explicó.

Un camino hacia la eliminación, pero condicionado al frente fiscal

Respecto del mensaje político del anuncio, Romano interpreta que marca una. “Claramente, por el tono del tuit, se ha marcado una ruta para ir reduciendo hasta llegar a una eliminación”, aseguró. Pero advirtió que esa hoja de ruta tiene un gran condicionante: “Sujeto a que las variables fiscales se mantengan en parámetros correctos”.

El especialista recordó que próximamente llegará la reforma fiscal y que su contenido podría influir en el ritmo de las próximas reducciones. No descarta nuevos recortes más relevantes si la recaudación y el gasto acompañan: “No descartaría que en algún momento pueda venir una reducción mayor”, sostuvo.

En cuanto al impacto inmediato, Romano detalló que la baja actual equivale a una mejora de 8 dólares por tonelada en soja y unos 4 dólares en trigo. Pero esa mejora no se trasladaría plenamente al productor porque “los exportadores están trabajando a contramargen” y compensando márgenes obtenidos cuando las retenciones estuvieron en cero. En los mercados, señaló, la soja llegó a subir 3 dólares pero pronto se diluyó, quedando el ajuste en apenas 1,20 dólares.

El analista comparó la situación local con Estados Unidos, donde esta semana se confirmó un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares para agricultores afectados por precios bajos. En contraste, consideró que la baja argentina de dos puntos “no es tan significativa” como para producir movimientos de mercado globales.

Romano también destacó que Argentina es uno de los pocos países que cobra derechos de exportación: “En el resto del mundo lo que tienen son subsidios”, señaló. Por ello, consideró que la medida será más relevante para la próxima campaña —la de mayo de 2026— ya que la actual está prácticamente finalizada.

