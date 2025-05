La situación fiscal sigue dentro de la agenda económica del Gobierno, si bien no está en las prioridades reducir la presión impositiva, se encuentra bajo debate la utilización del blanqueo de capitales como escapatoria a un mal manejo de la economía. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el tributarista, Sebastián Domínguez.

“Lo que hay que entender es que el blanqueo es consecuencia de un sistema que no funciona”, sostuvo Sebastián Domínguez. Desde su visión profesional, los blanqueos reiterados no solo reflejan evasión estructural, sino también un síntoma de desconfianza permanente. “Si un contribuyente cree que el sistema no lo va a castigar por incumplir, va a esperar el próximo blanqueo”, advirtió.

A su vez, criticó el uso recurrente de estas medidas como solución de corto plazo: “Argentina vive en un loop. Se perdonan las irregularidades pasadas sin resolver el problema de fondo”.

Los dólares fuera del sistema

Domínguez afirmó que hay miles de millones de dólares de argentinos en el exterior o fuera del circuito formal. “No es que el dinero no está. El dinero está, pero fuera del sistema. Y eso es consecuencia de la desconfianza, la inflación y la presión fiscal”, detalló.

También agregó que incluso quienes estarían dispuestos a regularizar su situación, no lo hacen por temor a que el Estado cambie las reglas del juego: “¿Quién va a traer sus dólares si no tiene seguridad jurídica ni previsibilidad tributaria?”.

Críticas al sistema tributario actual

Una de las mayores preocupaciones que planteó el tributarista es la complejidad del sistema impositivo: “Tenemos un sistema caótico, con múltiples impuestos, superposición de normas y una burocracia que desalienta el cumplimiento”.

Por otro lado, pidió una reforma estructural que simplifique los tributos y reduzca la carga sobre quienes cumplen. “No se trata de cobrar más, sino de cobrar mejor. Si no recompensás al que cumple, estás promoviendo la informalidad”, enfatizó.