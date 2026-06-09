El dólar blue cerró en alza este martes 9 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 34 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 47.832 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este martes 9 de junio. La divisa paralela aumentó $15 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.460 y se compró a $1.440.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.458,30.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.511,80.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1.511,90 en promedio.

Dólar Tarjeta, Qatar y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.898.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.460 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista cerró en $1.441 por unidad, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 121 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 34 millones de dólares y cerraron en 47.832 millones.

En la rueda previa, las reservas habían cerrado en 47.798 millones de dólares.