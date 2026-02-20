El estancamiento del complejo sojero en Argentina y la posibilidad de perder el título del mayor exportador mundial en manos de Brasil

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la creciente competencia de Brasil y Estados Unidos en el mercado global de la soja, especialmente en el segmento de la harina.

“Es un tema que venimos hablando ya hace rato, el estancamiento de nuestro complejo soja, el principal complejo exportador de la Argentina y la creciente amenaza que tenemos los argentinos por parte de Brasil y de los Estados Unidos de perder el liderazgo como primer exportador mundial de harina y aceite de soja, pero sobre todo de harina de soja”, señaló Javier Preciado Patiño.

El estancamiento de la producción sojera en relación a Brasil

Según explicó, el problema central es la falta de crecimiento productivo local frente a la expansión sostenida de Brasil: “Desde la campaña 2015-2016, cuando alcanzamos una producción de 61 millones de toneladas de soja, de ahí en adelante, en los últimos 10 años, estamos estancados y declinando”.

En contraste, Patiño remarcó que, “Brasil siguió creciendo, expandiéndose y llegó a los 182 millones de toneladas”, con China como principal comprador. “China es un país que está importando 112 millones de toneladas de soja por año”, detalló.

El avance de la industrialización brasileña

Asimismo, explicó que Brasil busca reducir su dependencia del mercado chino apostando a una mayor industrialización. “El agronegocio brasileño se plantea cómo podemos no estar tan susceptibles al monopsonio comprador chino. Y la solución es moler más”, planteó.

El entrevistado comentó que los datos oficiales ya reflejan esa estrategia: “En este último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya colocan a la exportación de harina de soja brasileña en 25,5 millones de toneladas contra 29 millones de toneladas del argentino”.

Y advirtió: “Brasil queda a 3,5 millones de toneladas de nosotros. Con lo cual, al ritmo de expansión que está teniendo Brasil en su producción y en su industrialización, no falta mucho, te diría dos o tres campañas, para que ya estructuralmente sean el primer exportador mundial de harina de soja”.