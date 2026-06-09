En "QR!" hablaron del balotaje en Perú: los votos del exterior podrían definir la elección con empate técnico

El balotaje presidencial en Perú atraviesa horas decisivas y mantiene la incertidumbre sobre quién será el próximo mandatario. En el programa “QR!” de Canal E, la economista peruana Ariela Ruiz Caro aseguró que existe un escenario de “empate técnico” entre los candidatos y destacó la importancia que tendrán los votos provenientes del exterior.

Consultada por Pablo Caruso sobre el clima político que se vive en el país vecino, Ruiz Caro explicó que todavía restan contabilizar entre 350.000 y 400.000 votos de peruanos residentes en el extranjero, un segmento que históricamente favorece a Keiko Fujimori.

“Hay un empate técnico”, señaló la economista, quien detalló que si se mantiene la tendencia observada en elecciones anteriores, la candidata podría obtener una ventaja significativa en ese universo electoral. Por ese motivo, explicó que Roberto Sánchez necesita ampliar su diferencia dentro del territorio peruano para compensar el peso de esos sufragios.

La minería, uno de los temas centrales del debate

Durante la entrevista también se abordó la situación de la minería, uno de los sectores más importantes de la economía peruana. Ruiz Caro explicó que Perú es uno de los principales productores de oro del mundo, pero advirtió que la expansión de la minería ilegal generó problemas vinculados al contrabando y a la economía informal.

Perú enfrenta un balotaje muy reñido, con dos modelos políticos opuestos

“La minería ilegal se ha expandido por todo el país”, sostuvo. En ese contexto, señaló que las propuestas de Sánchez apuntan a incrementar las regulaciones, fortalecer el papel de las cooperativas y otorgar una mayor participación a las comunidades locales e indígenas en la actividad minera.

Según explicó, el objetivo es formalizar el sector y reducir las distorsiones que genera una actividad que mueve millones de dólares por fuera de los controles estatales.

La gobernabilidad, el principal desafío

Más allá del resultado electoral, la economista consideró que el próximo presidente tendrá la difícil tarea de gobernar un país profundamente dividido.

Durante la conversación con Caruso, remarcó que la polarización política atraviesa a toda la sociedad peruana y que cualquier administración deberá buscar consensos para garantizar estabilidad institucional.

“Gobernar es el arte de lo posible”, afirmó Ruiz Caro, al destacar la necesidad de construir acuerdos entre sectores con visiones muy diferentes sobre el futuro del país.

La especialista también se mostró crítica respecto de impulsar una Asamblea Constituyente en el contexto actual. Consideró que una iniciativa de ese tipo podría profundizar la incertidumbre política y económica, aunque aclaró que sí existen aspectos de la Constitución que podrían ser modificados mediante los mecanismos institucionales previstos.

Las deudas sociales detrás de la discusión electoral

Ruiz Caro sostuvo además que el debate político en Perú no puede separarse de los problemas estructurales que arrastra el país.

“El 1% de Perú se quedó el crecimiento del PBI”

Si bien reconoció que Perú logró mantener estabilidad monetaria durante años, advirtió que persisten importantes déficits en áreas sensibles como la salud, la educación y la inclusión social. “¿De qué sirve tener estabilidad monetaria si persisten estos problemas?”, planteó durante la entrevista, al cuestionar los límites del denominado “modelo Perú”.

Un país dividido que espera una definición

Sobre el final del diálogo, la economista describió un escenario marcado por la polarización, el resentimiento social y fuertes tensiones políticas.

Sin embargo, sostuvo que el próximo gobierno deberá apostar por el diálogo y la búsqueda de consensos para evitar una mayor fragmentación.

Mientras continúa el conteo y se aguarda el resultado definitivo de los votos emitidos en el exterior, el balotaje peruano sigue abierto y mantiene en suspenso el futuro político del país.

LB