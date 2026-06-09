El economista, Federico Glustein, en comunicación con Canal E, analizó la fuerte caída del consumo interno en Argentina y aseguró que la recuperación económica dependerá principalmente de una mejora en el poder adquisitivo de los salarios.

“Creo que lo que está faltando hoy para mejorar el consumo es reactivar el poder adquisitivo de los salarios”, afirmó Federico Glustein. También explicó que, “hoy los salarios, en este año, siguen sin ganar la inflación” y remarcó que, “la mayoría de los gremios están atrás, los sectores no registrados están muy atrás”.

Se agrava la situación de las familias a la hora de consumir

Además, sostuvo que el deterioro de los ingresos impacta directamente en los hábitos de consumo de las familias. “Cuando no hay recuperación del poder adquisitivo de los salarios, es muy difícil que las familias retomen el consumo”, señaló.

Glustein destacó que el incremento de los precios de los alimentos profundiza la crisis del consumo. “Lo que más vemos es que subió alimentos, se duplicó alimentos respecto al mes pasado”, indicó.

Según explicó, esa situación obliga a resignar otros gastos: “Eso quiere decir, necesariamente, que la gente va a consumir menos todavía de lo que no es necesario”. También analizó los datos de ventas minoristas y afirmó: “Lo que más ha mermado en el último tiempo es bazar, regalería y textiles”.

El entrevistado remarcó que incluso la baja de precios en algunos productos importados no logra reactivar la demanda. “Las familias que están dentro del 55%, clase indigente, baja, media baja, media frágil, claramente están en otra liga”, sostuvo. Y agregó: “No les importa dónde se fabrique el producto, sino en la liga de tenemos que llegar a comer, a pagar los servicios básicos”.

Cada vez más familias se endeudan para comprar comidas

A su vez, alertó sobre el crecimiento de la mora familiar y el uso de ahorros para cubrir gastos corrientes. “Las familias no se están endeudando para comprar un mueble que provenga de China. Se están endeudando para comprar comida”, afirmó.