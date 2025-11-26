Gastón Alonso: “La actividad económica creció incluso en meses de máxima volatilidad”

En conversación con Canal E, el economista, Gastón Alonso, explicó por qué la economía muestra crecimiento en 2025 mientras el empleo formal continúa en caída.

El economista analizó los cuatro ejes económicos más relevantes del momento y comenzó por el último dato del EMAE, que sorprendió tanto al mercado como a los analistas. Según explicó, “la actividad económica en los últimos tres meses creció, incluso en un contexto de fuerte volatilidad cambiaria y de tasas”, algo que contrasta con las expectativas previas.

Además, el especialista remarcó que el INDEC realizó correcciones que alteraron la lectura de los meses previos. “Julio había sido estimado como un mes de caída, pero pasó a mostrar crecimiento; y agosto subió de 0,3% a 0,7%”, señaló. Para Alonso, el ajuste metodológico generó ruido y por eso muchos economistas están pidiendo explicaciones más detalladas.

Sectores que impulsan y sectores que caen

Alonso subrayó que el crecimiento reciente está sostenido por sectores de muy baja intensidad laboral: explotación de minas, pesca e intermediación financiera. En su comparación interanual, estos rubros crecieron mientras que la construcción cayó 12%, la industria 7% y el comercio 4%.

“Son justamente los tres sectores con mayor ocupación laboral los que hoy muestran las bajas más profundas”, remarcó el economista, lo que explica la desconexión entre una economía que crece y una sociedad que percibe bajos niveles de actividad y consumo.

Según el entrevistado, cuando se observa la serie histórica, la actividad total se encuentra cerca de los máximos. Sin embargo, eso no se traduce en un repunte generalizado porque los sectores que lideran el crecimiento no generan empleo, y los que sí lo generan se encuentran deprimidos.

Crecimiento sin empleo y una “Argentina partida en dos”

Para Alonso, el fenómeno actual debe entenderse como una dualidad económica. “Hay una Argentina que crece muy fuertemente y otra que sigue operando en niveles muy bajos”, explicó. Dentro del segundo grupo mencionó especialmente a la construcción, la industria, el comercio y las ventas de supermercados y mayoristas, que continúan entre 10% y 20% por debajo de los niveles de 2023.

El economista también se refirió a la relación entre actividad y trabajo registrado. A pesar de que el nivel de actividad se acerca a los máximos de 2022, la economía tiene 200.000 empleos formales menos que en 2023, de los cuales 140.000 son privados y 60.000 públicos.

Alonso sintetizó este fenómeno afirmando que “mientras la economía crece, el empleo cae”, debido a que los sectores dinámicos no requieren gran cantidad de trabajadores.

Finalmente, concluyó que el debate de los próximos meses deberá centrarse en la calidad del crecimiento y en su capacidad de generar empleo: “Cuando hablamos de crecimiento, hay que preguntarse qué sectores están creciendo y qué pasa con el empleo”, enfatizó.



