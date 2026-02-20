Las falencias del sistema productivo y laboral generaron que “la economía argentina se transforme en una usina de precariedad”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en contacto con Canal E, se refirió a que la economía argentina atraviesa una etapa de estancamiento prolongado que vuelve a quedar en evidencia tras el cierre de empresas emblemáticas, el debate por la reforma laboral y la dificultad para sostener el empleo registrado.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la empresa Fate, que dejó cientos de trabajadores sin empleo. Para Tristán Rodríguez Loredo, se trata de un hecho simbólico: “El caso Fate es un caso emblemático, primero porque es una empresa que cierra y la cual, por el tipo de producto que hacía, todos estamos familiarizados”. El impacto no se limita a los trabajadores directos, ya que “cierran 920 puestos de trabajo directos, porque después hay otros indirectos que son proveedores y distribuidores”.

Los efectos de una mala administración

Asimismo, remarcó que el cierre no responde a una única causa ni a una decisión repentina: “Evidentemente esto no es de un día para otro. Se avisa de un día para otro, sí, hay una discusión también, pero hay una lógica”. En ese marco, advirtió que el problema es más profundo y estructural.

Rodríguez Loredo puso el foco en el entramado empresarial argentino y el rol central de las pequeñas y medianas empresas. “En nuestro país existen 550.000 empresas que tienen personal en relación de dependencia. El 98% de estas 550.000 son empresas PyMEs, son pequeñas y medianas. Son las grandes dadoras de empleo”, explicó. Sin embargo, señaló que el crecimiento del empleo formal no acompañó ese peso productivo.

Fuerte incremento de los monotributistas en el último tiempo

Uno de los datos más preocupantes es la explosión del trabajo independiente registrado. “Más o menos en el año 2012, había cerca de 110.000 monotributistas”, recordó, y contrastó con la actualidad: “Hoy hay 4.700.000 monotributistas. Quiere decir que se multiplicó 28 veces”.

Para el entrevistado, este fenómeno refleja un problema estructural: “Algo funciona mal en el sistema productivo y en el sistema de empleo, que la economía argentina se transformó en una usina de precariedad”.

Además, subrayó que estos trabajadores quedan fuera de los esquemas tradicionales de representación: “Estos monotributistas no están representados ni por la CGT, ni están representados por los empresarios, ni están representados por nadie”.